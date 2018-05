"Amigos de San Josemaría" brinda ayuda al que lo necesita

El Rosario, Sinaloa.- Ayudar a las personas más vulnerables se ha convertido en un estilo de vida para Amparo de los Ángeles López Hernández, quien emprendió un proyecto desde hace 16 años que, si bien no la remunera económicamente, le da mucha satisfacción, pues la hace sentir bien consigo misma y con Dios.

Originaria de El Rosario, Amparo López vive desde hace tiempo en la ciudad de Mazatlán, donde comenzó a ayudar a los más pobres y desprotegidos.

Actualmente, la asociación civil "Amigos de San Josemaría" cuenta con un centro de atención y dos albergues en Mazatlán.

Amparo López, fundadora de "Amigos de San Josemaría". Foto: EL DEBATE.

Quería ayudar en su tierra

Amparo comentó que desde hace mucho quería hacer algo similar en su tierra natal, por lo que comenzó a buscar un lugar en donde pudiera establecerlo, pero no había tenido resultados positivos hasta que su hermano le prestó en el 2015 un lugar para poner un comedor.

Meses después encontró una casa de renta por la calle Tula Escobar, frente a la Laguna del Iguanero, donde se localizan hoy en día.

Desde ese momento, decenas de niños y adultos necesitados, algunos en condición de calle, acuden para disfrutar de un desayuno y comida caliente totalmente gratuitos. Asimismo, ahí pueden bañarse y cambiarse, en ocasiones con ropa que ahí mismo se les proporciona. Algunas veces se les da medicamentos, pues, como dicen, son como una gran familia.

Foto: EL DEBATE.

La fundadora de "Amigos de San Josemaría" aseguró que todo esto ha sido posible gracias al apoyo de personas de buen corazón que han creído en la asociación, resaltando la ayuda de su amigo Jesús Muñoz.

"Yo antes de iniciar empecé a ver que había mucha gente necesitada y me preguntaba: '¿qué podía hacer yo por ellos?' Se me hacía difícil porque yo empecé a compartirlo con la gente y me decían que no se podía, que eso era de mucho dinero; apenas consiguiendo apoyos con el gobierno”.

Por otra parte, Amparo comentó que en las instalaciones de El Rosario también brindan ayuda espiritual y ocupacional.

Foto: EL DEBATE.

Le da los créditos a Dios

Comentó que no espera recibir reconocimientos ni aplausos por hacer este tipo de labor, puesto que, asegura, fue Dios quien la puso en este lugar y le ha facilitado los medios para poder ayudar a tantas personas y será él mismo quien recompensará sin duda sus acciones.

"Los invito a que conozcan estos lugares, niños, adultos, familias que tengan miembros con enfermedades mentales […] también a los que quieran apoyar con algo, acudir a las instalaciones y llevar los que les nazca del corazón", finalizó.

Foto: EL DEBATE.

Este martes jóvenes de la Universidad Tecmilenio de Mazatlán acudieron a las instalaciones de esta asociación para festejar el Día del Niño, para lo cual llevaron comida y dulces para los pequeños, que esperaban ansiosos la celebración.