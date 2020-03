Ana Emilia habla de su nominación a los Kids Choice Awards USA

Mazatlán.- "Es algo muy difícil la verdad, es algo que me llena de orgullo y alegría, porque cuando me dijeron (que estaba nominada a los Kids Choice Awards USA) brincamos de alegría, porque saben es Estados Unidos, ni siquiera los premios de México y pues muy feliz", comentó emocionada la influencer mazatleca Ana Emilia Contreras en entrevista con periódico EL DEBATE.

La adolescente de 12 años que suma más de 13 millones de seguidores en sus canales de YouTube, ha protagonizado portadas de revistas de circulación nacional, campañas publicitarias para diversos productos, ha sido reina infantil del Carnaval Internacional de Mazatlán, y en 2009 fue nominada a los premios Eres, ahora da un salto a las premiaciones internacionales gracias a sus fieles 'Emiliatubers' así como al carisma y desenvolvimiento que demuestra en los videos que genera para su canal y en redes sociales, a esto se le puede sumar su creciente rol en la música.

Destacó que su nominación internacional la pone muy contenta y más porque comparte la categoría al lado de youtubers que conoce y aprecia mucho.

"Estoy muy contenta de estar nominada a los premios Kids Choice Awards Estados Unidos y más de que estoy nominada con muchos de mis amigos youtubers por ejemplo Skabeche, Daniela Hoyos (Franco Masini, Los Rules y Xime Ponch completan el listado), a todos los conozco muy bien y los quiero mucho así que pues la verdad es algo que me hace muy feliz", detalló.

Ana Emilia. Foto: Dania Loeza/EL DEBATE

Apóyala

Cabe destacar que los ganadores de los galardones creados por el canal Nikelodeon que se entregarán el próximo 22 de marzo en Estados Unidos, se otorgan con base en los votos que emite el público a través en la página https://kca.mundonick.com/vota/ y que otros nominados a la ceremonia de este año son Ellen DeGeneres, Ryan Seacrest, Millie Bobby Brown, Jim Parsons, Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Will Smith y más.

Presentación en Mazatlán

Contreras fue captada luego de su participación en la rueda de prensa en la que se anunció la Feria Ganadera Mazatlán 2020 que por primera vez incluye un magno elenco dentro del Palenque Vívelo, además se dieron los pormenores de esta feria en la que se presentará Ana Emilia el domingo 31 de mayo.

Agradecida por el espacio que compartirá con los asistentes al tradicional evento que será del 20 al 31 de mayo, la youtuber contó que sus proyectos musicales están creciendo y que su evolución como influencer pareciera que ha sido muy rápida, sin embargo es una faceta que descubrió desde temprana edad, pero que desarrolló hace pocos años.

"Ya son 13 millones de seguidores entre todos los canales Youtube, es algo increíble y que nunca nos imaginamos. Inicié aquí en Mazatlán, salí del Ángela Peralta, luego fui Reina Infantil del Carnaval Mazatlán del 2016 y cuando se acabó me puse muy triste, me grababa mucho en mi cuarto entonces en una de esas yo dije: 'mamá, papá yo quiero sacar mi canal de Youtube' y ellos me ayudaron. Les agradezco mucho por apoyarme, porque de pronto hay papás que les da miedo por la inseguridad, pero la verdad es que todo ha salido muy bien y me la he pasado increíble. Ha sido mucho esfuerzo, porque son 13 millones de personas, pero la verdad todo ha valido la pena", confesó.

Su equilibrio

A su corta edad es estudiante, hija, amiga, youtuber y ahora hasta cantante, sin embargo menciona que la clave para lograr el equilibrio que le ha funcionado es la organización y disfrutar lo que hace.

"Es cierto son muchas cosas, pero es sencillo porque mis videos los grabo en fines de semana. Normalmente los viernes por la tarde salgo con mis amigas y los fines de semana grabo videos, pero tampoco crean que es todo el fin. Grabar videos es algo muy padre, porque es muy "cortito" el tiempo en que yo lo hago y divertido. Entonces la verdad todo se va equilibrando muy bien. Soy una niña normal, voy a la escuela y todo, tengo amigos".

Gran aventura

Ser cantante es una faceta que ha desarrollado principalmente de 2018 a la fecha poniendo su voz a melodías como 'Quiero', 'Regalo de Navidad', y las más recientes 'Celos' y 'Astronauta', esta última rebasa los 4 millones y medio de vistas a un mes de su estreno.

Sin embargo la pieza que ha marcado un hit en su vida hasta este momento es la que colgó en su canal el 21 de marzo de 2018, su primer tema titulado 'Llegamos al millón', que a la fecha rebasa los 124 millones de reproducciones.

Al respecto Ana Emilia recuerda que desde muy pequeña le ha gustado este medio y la música.

"Vas creciendo y te vas dando cuenta de más cosas que quieres lograr y la verdad es que mis fans los 'Emiliatubers' les ha encantado (que cante). Ya contamos con muchas canciones, como por ejemplo 'Llegamos al millón', que fue la primera que hice porque llegamos al millón de seguidores, y ya tiene más de 100 millones de reproducciones. Es una locura y creo que a partir de ese boom es que dije que 'yo quiero cantar'. Me metí a clases de canto y la verdad me ha encantado".

Alex Coppel y Jesús Caballero son los compositores que han estado principalmente detrás de las letras de las piezas a las que esta talentosa joven pone su voz.

Convencida de que quiere lograr ser una gran intérprete, obviamente sin dejar de lado Youtube, expresa que anhela ser una cantante que consiga que sus melodías lleguen a todos los oídos, porque siente que los temas son otra forma de conectar con las personas.

Al ser una influencia para muchos jóvenes de su edad y menores la mazatleca dice que a través de sus publicaciones,

canciones y videos quiere compartirles el mensaje de que sigan sus sueños.

Cumplan sus sueños. De pequeña decía 'quiero ser artista', pero nunca te imaginas llegar a este lugar, así que sigue tus sueños y con dedicación y esfuerzo lo vas a lograr, yo estoy segura, afirma.

Otro paso importante en su carrera musical es que la declarada fanática de la cantante estadounidense Miley Cyrus recientemente participó como invitada en los Spotify Awards México donde tuvo la oportunidad de convivir con artistas como Karol G, Bad Bunny y otros a quienes admira, por lo que fue inevitable cuestionarle si al encontrarse con personajes tan variados se quedará en su estilo musical o incursionará en otros. Al respecto declaró que le encanta el ritmo en el que está, pero que irá dando variaciones y adelantó que la canción que está próxima a destapar va a estar diferente, que será algo muy cool.