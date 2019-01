Ana Isabel Vázquez: Mi reto es ser reina del carnaval

Mazatlán.- La joven mazatleca Ana Isabel Vázquez, de 17 años, nació el 20 de febrero del 2001, bajo el signo de Piscis. Se describe como alegre, sonriente y emprendedora. Actualmente se encuentra estudiando el tercer año de preparatoria. Dentro de sus ocupaciones hizo un espacio para ser parte del Carnaval Internacional de Mazatlán este 2019 y se lanzó como candidata a reina.

Foto: Sergio Pérez.

Etapa de candidata

“Ser reina es un sueño que desde pequeña tengo. Antes no tenía el recurso económico para ir por una corona infantil, por ello ahora me lancé como reina de la máxima fiesta, y es una de las mejores experiencias que he vivido. Soy una persona a la que le gustan los retos y uno de ellos es ser soberana del carnaval.”

Considera que la máxima fiesta del puerto representa alegría y es una tradición que ha difundido al puerto a escala internacional. “Mazatlán es reconocido porque todo es fiesta y su gente es muy alegre; nos representa la humildad y que para todo queremos hacer fiesta.”

Si el día de la elección se corona como reina, ya tiene claro qué hará en pro de Mazatlán.

“Soy una persona que le gusta mucho ayudar a las mujeres. Soy una persona que sufrió mucho de bullying y no me gusta que ofendan a las mujeres. Que no se sientan limitadas, quiero ser la voz de la mujer.”

Foto: Sergio Pérez.

Sabe que tiene una gran competencia contra las demás candidatas, pero busca que los resultados sean favorables.

“En cuanto al carnaval, deseo hacer un buen papel, que la gente me conozca como una mujer a la que le gusta lo que hace.”

Dice que admira a la primera mujer que fue coronada como reina del carnaval, Wilfrida Farmer, ya que fue la primera valiente que se corona en 1900 y se atrevió hacer el recorrido por las calles a caballo. Esto fue una motivación para ella, ya que, dijo, este personaje demostró la valentía de la mujer.

Detalla que le gusta leer, correr y salir a pasear con su familia. Uno de sus momentos más mágicos es pasear por el malecón.

Entre las metas que tiene en lo personal está estudiar la carrera de odontología, de preferencia en una academia militar.

Foto: Sergio Pérez.

«Ser reina es un sueño que he tenido desde niña. Ahora deseo cumplir el sueño y poder coronarme como reina de la máxima fiesta.»

Ana Isabel Vázquez

Candidata del carnaval