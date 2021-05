Analistas aprueban el debate de candidatos en Mazatlán, pese a los ataques

Sinaloa.- Durante el primer debate oficial de candidatos a la presidencia municipal de Mazatlán, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), fue una pelea entre dos y un tercero totalmente olvidado, comentaron los líderes de opinión que participaron en el análisis que realizó esta casa editorial.

Los analistas aprobaron el debate pese a las fallas técnicas que se presentaron.

Competencia reñida

El columnista Fernando Zepeda comentó que esta será una elección muy reñida, “pues ninguno de los candidatos la tiene segura”. Según Zepeda, la competencia es de dos, entre Fernando Pucheta (PRI, PAN y PRD) y Luis Guillermo Benítez Torres (Morena-PAS).

Para el académico de la UAS y docente de la UPES, Ismael Alvarado, Mazatlán es una ciudad diversa y la primera en registrar una votación diferente. Resaltó que la población se encuentra muy al tanto de los procesos.

Para Alvarado, los políticos deben de centrarse en la situación de la pandemia y sus consecuencias.

Destacaron las mujeres

Luego de la culminación del debate, los analistas coincidieron en que las mujeres destacaron en sus participaciones.

El analista Héctor Ponce refirió que le sorprendió la exposición de Judith Villa, candidata del PES. Según los críticos, faltaron mejores propuestas e importantes, como en materia de seguridad y desarrollo económico.

‘No fue sorpresa el ataque entre «El Químico» y Pucheta’: Columnista político, Fernando Zepeda

“No es una sorpresa que se hayan intercambiado señalamientos duros entre ‘El Químico’ (PAS-Morena) y Pucheta (PRI, PAN, PRD). Me da la impresión de que seguramente trae números de que está pegado con Pucheta y había que bajarlos. ‘El Químico’, al hablar de transparencia está escupiendo al cielo porque ha recibido señalizaciones de la síndica. Muchos temas que la síndica los ha hecho públicas. Me llama la atención que Martín Heredia (MC) siendo exalcalde, dedicó el tiempo en pelear, y se le fue el tiempo para sus propuestas. Fue un error de Martín Heredia, perdió el tiempo en la descalificación. Vi bien a las mujeres.

‘El Químico’ trae coraje contra Pucheta y contra empresarios. Vuelve a arremeter contra empresarios mazatlecos. El pelear es la característica del ‘Químico’. Fue un buen ejercicio a pesar de las fallas. Espero que le sirva a los ciudadanos al decidir, y que todos acudan el 6 de junio a votar. El tema de la violencia no se tocó. Hay por lo menos seis sujetos detenidos, parece que es un grupo que se encarga de amenazar (a los candidatos) pero les pasó de noche a los participantes.”

‘Faltaron propuestas en temas de empleo y apoyo a jóvenes’: Analista Académico, Ismael Alvarado

“Creo que en Mazatlán van a votar por la persona y no por el partido. Falta valor agregado a las localidades como La Noria, El Quelite. Creo que nos quedamos con las ganas de ver políticas públicas, expusieron propuestas personales. Me parecieron propuestas frescas de las mujeres, en este caso, Judith Villa (PES) y Diana Sosa (PT). Faltaron propuestas en empleos, a los jóvenes, al problema de drogadicción. Escuchamos un pleito entre dos, ‘Químico’ (PAS-Morena) y Pucheta (PRI, PAN y PRD), y un tercero que pudo haber sido que hubiera propuestas. Me parece que eso nos pone en un plano de exigirles más y en los pocos días que les quedan, retomen el rumbo. No queremos escuchar pleitos personales, queremos propuestas. Vimos a las dos mujeres exponiendo algo fresco. A Martín (MC) nos quedamos con las ganas que él fuera o darle más sentido a lo que pudiera plantear. El ring sigue teniendo dos rivales y no han propuesto otras nuevas formas. No abordan el tejido social, parece ser que no entran a esa idea. Nos quedamos con ganas de analizar las propuestas que ellos hacen.”

‘Me gustó la participación de las mujeres’: Columnista político, Héctor Ponce

“Estuvo bueno el debate, aunque hubo pocas propuestas. ‘El Químico’ Benítez (PAS- Morena) estuvo enfocado en contra de Pucheta (PRI, PAN, PRD) e ignorando a Martín Heredia (MC). Martín cometió un error, ignoró a los demás participantes. Me gustó la participación de las mujeres. Judith Villa (PES) me gustó su participación, tomó la bandera de las mujeres, saca el tema de la síndica, señala la violencia de género, que ella debió haber sido la candidata (a la alcaldía). A Samuel Lizárraga (Fuerza por México) lo vi acartonado. Le faltó más chispa y más pasión.

En lo personal me agradó mucho el debate. Definitivamente, creo que es momento que dejen un poco la guerra sucia, estas dos semanas para el cierre ya no tiene tanto impacto una denuncia o un golpe. Creo que ya no habrá cambios y se deben enfocar al tema de los indecisos. Creo que la elección no está decidida, la están peleando fuerte, ese fue el mensaje. Es muy alto el porcentaje de indecisos y pueden repuntar la elección. Deberían de buscar cómo atraer a los indecisos.”