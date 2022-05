Analistas ven un gobierno desordenado y sin interés de cambio en Mazatlán

Sinaloa.- El actual gobierno de Mazatlán, que dirige Luis Guillermo Benítez Torres, se ha caracterizado por no tener un plan de trabajo, el desorden y ante la opacidad del Órgano Interno de Control y el fantasma de la síndica procuradora que no ve, no escucha y no actúa para poner orden en el municipio, crecen los excesos de autoridad, consideran los analistas políticos Francisco Chiquete y Fernando Zepeda.

Ante la amenaza de cese de funcionarios, aseguran que “El Químico” se guía más por cuestiones de disciplina al no atender sus órdenes, que por la productividad.

Remover

Hay directores que deberían de salir por desatender los servicios públicos ni contribuir al desarrollo del municipio, y que los ciudadanos los manifiestan por redes sociales. Ellos son el director de Servicios Púbicos, David Olmedo; el gerente de la Jumapam, Osbaldo López, por las fugas de aguas negras y falta de un plan para atender el drenaje en un municipio que crece; el director de Planeación, por no tener una obra consistente, destacó Chiquete.

Zepeda considera que otros de los cambios que debería hacer el actual gobierno es el del tesorero, Javier Alarcón, pero “no se dará ya que son muy amigos y hay complicidad”, y la tan cantada salida del secretario de seguridad, Juan Alfaro, no se concreta. El pasado jueves, el alcalde destacó que podría salir el director de la Operadora de Playas, y se ha pronunciado por la salida de Alfaro.

Te recomendamos leer:

Funcionarios que según analista y el alcalde podrían salir del gobierno

Son los encargados de dotar los servicios básicos en el municipio y de la seguridad de los ciudadanos

Juan Ramón Alfaro

El cambio del secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, ha sido la más anunciada por el mismo alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, por la presunción de la venta de ascensos en la corporación. El munícipe dice que incurrió en una falta grave, pero que aún el OIC no dice cuál es la sanción, y podría ser la suspensión de días, meses o la salida de la corporación.

David ibarra Olmeda

El director de Servicios Municipales, David Ibarra Olmeda, ha tenido un desempeño deficiente, y esto lo señalan los ciudadanos, expresó el analista político Francisco Chiquete. Esto es una causa para que se dé cambio en esta dependencia. Pero lo malo es que el alcalde no le pone atención a las quejas de los ciudadanos del municipio de Mazatlán.

Javier Alarcón LIzárraga

En las dependencias clave del actual gobierno del “Químico”, no creo que se vaya a remover al tesorero, Javier Alarcón Lizárraga, ya que son muy amigos y hay complicidad. No va salir de la comuna pese a su actuación en el polémico tema de las costosas luminarias, apuntó Fernando Zepeda, analista político. La salida que pudiera concretarse es la del jefe policiaco, Alfaro Gaxiola.

Osbaldo López Angulo

Las quejas de la población por las fugas de aguas negras en el municipio persisten, y además, Mazatlán sigue creciendo y no cesa el problema del drenaje. Estas son causas importantes para hacer cambios al frente de la paramunicipal, que está a cargo de Osbaldo López Angulo, resaltó Francisco Chiquete. Es un servicio básico que debe atenderse en el municipio de Mazatlán.

Roberto Terrones

En repetidas ocasiones, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ha amenazado con cambiar a funcionarios y no siempre se dan. El viernes 27 de mayo, en entrevista con medios, dijo que no va a “acuachar” funcionarios flojos. Se le pidieron nombres y no quiso darlos, pero ante la insistencia de reporteros respecto a si saldrá el director de la Operadora de Playas, dijo que podría darse, sin que aún se confirme.