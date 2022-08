Ante caso sospechoso de viruela del mono podrían suspender los probadores de ropa en Mazatlán

Sinaloa.- Ante el caso sospechoso de viruela del mono en Mazatlán podrían suspenderse las áreas de probadores en negocios con venta de ropa, informó la oficial mayor, Nayla Adilene Velarde Narváez.

“Todavía no se nos ha comentado de manera oficial, pero es el tema de que en los lugares donde exista la venta de artículos como ropa, zapatos, o todo lo que se tenga contacto (con la piel), que se suspenda, como fue al principio de la pandemia (de covid). Es una posibilidad, pero no es un hecho, por lo tanto no podemos ir trabajando en ese sentido”, expresó Velarde.

La funcionaria indicó que los protocolos serán similares a los del covid-19, el uso de cubrebocas y la sana distancia.

A cuidarse

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres hace un llamado a la ciudadanía de que tengan todo el cuidado posible. “Son mutantes que han llegado y que tenemos que estar pendientes para que no cunda en más ciudadanos y evitar problemas de que se nos vuelva una pandemia”, mencionó el munícipe.

Dijo que el caso de viruela símica aún no está confirmado, están a la espera de los análisis.

Aseguró que supervisan todos los bares, antros y restaurantes, generalmente los que generan el contagio.

“Generalmente se dice que al grupo LGBT es al que más les está dando esta enfermedad. Hemos tenido pláticas con ellos, concientización para que tengan cuidado”, expresó el alcalde.

El presidente municipal tratará el tema con Capta para que se verifiquen protocolos en el aeropuerto.

La aclaración

Luego de las declaraciones del alcalde, el presidente de la Asociación de Centros Turísticos y Entretenimiento de Mazatlán, Tulio Martínez Tirado, se manifestó molesto por la estigmatización que se ha hecho de la comunidad LGBT+ respecto a la viruela del mono.

“Este es un tema que nos compete a todos, tanto heterosexuales como homosexuales, no solamente a la comunidad LGBT+. Con la viruela del mono están estigmatizando en la comunidad gay cuando no es un problema nomás de la comunidad gay. El contagio es por contacto externo, no nada más sexual, es con contacto físico en general”, aclaró.

Martínez indicó que se está trabajando con los mismos protocolos anticovid, es decir, el uso cubrebocas, de gel antibacterial, sana distancia y toma de temperatura, más la revisión visual rápida que permite detectar si la persona trae un brote de granos o ampollas, con la indicación al personal de que en caso de detectar sobre todo este último síntoma, no permitir el acceso y dar aviso a las autoridades.

Contexto

A la espera de resultados del paciente

El paciente sospechoso de la viruela sísmica o del mono en Mazatlán no encaja con las variantes de lo que es realmente un caso, aseguró el director del hospital general, Carlos Leonel Verdugo Hernández.

El funcionario pidió a la población no alarmarse, el paciente llegó al nosocomio de manera tranquila, recibió la atención, se hicieron los estudios, fue aislado y se está a la espera de resultados.

Pese a que el secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, el jueves pasado destacó que un hombre presentaba lesiones en cuello, en mucosas y en extremidades, que son muy sugestivas de la enfermedad, el director del hospital general en Mazatlán reiteró que el diagnóstico a primera observación no correspondía a la viruela del modo. Pero se siguió el protocolo correspondiente. El paciente es un hombre de 48 años.