Ante la crisis del Instituto de Cultura de Mazatlán, regidores reprueban el viaje para la Fórmula 1

Mazatlán, Sinaloa.- Los regidores Martín Pérez Torres del PAN y Reynaldo González Meza del PAS, reprueban el viaje que realizará el Intituto de Cultura en el desfile del premio de la Formula Uno ante la crisis que enfrenta la paramunicipal de Mazatlán.

Martín Pérez Torres explicó que él no está en contra de que se promueva al destino, sin embargo, hay otras estancias para hacerlo, ejemplificó el impuesto del 3 por ciento al turismo, dicho recurso va destinado a la promoción turística. “Si no tienen lana yo no lo veo viable”, expresó Martín Pérez.

El edil lamentó que ya se le haya otorgado recurso extraordinario de 8 millones de pesos, adicional al presupuesto de 120 millones que se asignaron a dicha dirección.

Por su parte el regidor Reynaldo González dijo que hay situaciones más importantes en que gastar el recurso, por lo que deben de considerar ese viaje.

“Es inadecuado, inapropiado, ven la tempestad y no se hincan, dicen en mi pueblo, ves la situación en la que te encuentras y no tomas cartas en el asunto, en un decir no me importa lo que todo mundo diga”, sostuvo Reynaldo González.

El edil pasista dijo que se tenían otras prioridades, antes que salir de viaje a un desfile, desconocen con que recursos lo harán.

González Meza destacó que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ha indicado que no se realizarán viajes innecesarios para ahorrar recursos.

“Aquí en Mazatlán van a tener que mandar una señal más clara, porque algunos directores hacen caso omiso”, agregó.

El director José Ángel Tostado asegura que la situación financiera de la paramunicipal no tiene que ver con la participación en el desfile, pues dicha inversión ya se tiene prevista sin afectar las finanzas.

Reynaldo González opinó al respecto: “Con los números que presentó muestra que están en números rojos, si tuviera recursos creo que hay muchas cosas más importantes, vamos a ver que va a traer de la formula uno, no entiendo cual es el beneficio para los mazatlecos de que se gaste recurso en ese viaje, no hay sentido común para hacer ese tipo de gastos”.

El próximo 30 de octubre Mazatlán participará en el desfile, en la pista del autódromo Hermanos Rodríguez, donde mostrarán lo que se vive en el carnaval y la música sinaloense.