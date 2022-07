Antonio se ha vuelto amigo del fuego para sobrevivir en Escuinapa

Sinaloa.- En su etapa más critica de su vida, en donde había tocado fondo y cuando se encontraba fuera de su poblado natal, Richar Antonio Higuera Estrada conoció la actividad llamada “traga fuego”, haciendo del fuego su amigo que le ha permitido sacar el sustento para sobrevivir en los últimos cuatro años.

El hombre originario de Apoderado, El Rosario, llegó a Escuinapa para trabajar, durante martes y miércoles se instaló en el crucero de las calles Miguel Hidalgo y Gabriel Leyva, ofreciendo su espectáculo a los conductores y transeúntes que pasaban por el lugar.

Richar Antonio dijo que para poder desempeñar esta actividad son muchos años de preparación, no es muy común que una persona lo realice, no solo es tirar lumbre, tienes que prepararte para cubrir los cuatro lados para estar pendiente de no sufrir de un accidente con el fuego y que algún carro pueda atropellarle.

“Tengo cuatro años dedicándome a realizar esta actividad, inicié en Mexicali, Baja California, yo no tenía dinero, estaba un poco desubicado, estaba a punto de subirme al tren y un camarada que era de un centro de rehabilitación me invitó a vender chocolates y no traíamos nada de dinero, fue en ese momento que me mandó a comprar algo de diésel, y cuando lo vi echar el primer soplido a la lumbre me impresionó pero no me dio miedo. Fue cuando me enseñó hacerlo y lo intenté es como si te echaras un trago para lavarte los dientes, como un en guaje y lo pude hacer, desde esa fecha me quedé haciéndolo pese a que ese día me queme la zona de la boca, porque no utilizaba el trapito para limpiarme, cuando hechas el flamazo”, relató.

Dijo que esta actividad le ha permitido en cuatro años tener una actividad para sacar el sustento que le permite solventar sus necesidades personales, y trabajar en los diferentes estados en los que ha estado, como lo es Mexicali, Jalisco y Querétaro.

“He vivido muchas experiencias con el fuego, ya que depende mucho de la dirección en que permanece el aire, y en ocasiones solo da vuelta y eso lo hace muy peligroso cuando tiras el soplido te envuelve la cara, es una emoción muy fuerte”, expresó con gran asombro.

A la par de la actividad del fuego, también se desarrolla como artista callejero cantando en los lugares públicos que visita.

“Es la primera vez que vengo a Escuinapa a trabajar, acabo de llegar de Tequila, Jalisco, nunca esperé que en esta actividad me fuera bien, pero sí es redituable, gano exactamente por un litro de diésel alrededor de 230 a 250 pesos, gastando yo 25 pesos del combustible”, especificó.

Mencionó que afortunadamente no ha visto afectada su salud, por desempeñar esta actividad, los únicos estragos que le deja es mucha sed y hambre.

Mi mensaje a los escuinapenses es que tengan mucha humildad, trabajar en sus emociones, no juzguen, no criticar, a una persona como él, porque son personas que intentan sobrevivir, pese a las adversidades.