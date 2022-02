Anuncian 6 mil pruebas Covid-19 gratuitas para los asistentes al Carnaval de Mazatlán

Sinaloa.- El secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda respaldó la decisión del gobernador Rubén Rocha Moya de que se realice el Carnaval de Mazatlán 2022, y adelantó que se podrán a disposición de los asistentes del evento más de 6 mil pruebas de antígenos (rápidas) para aquellos que sientan algunos síntomas, van operar 30 verificadores para hacer cumplir las medidas sanitarias y se van poner en alerta los hospitales del puerto para evitar una nueva ola de contagios, aunque reconoció que siempre existe el riesgo de un posible rebrote.

Como responsable de la salud en el estado, llamó a los asistentes al carnaval que no vayan a los “bolones” y que guarden sana distancia, porque todavía se tiene un pico de contagio alto y el índice de letalidad está presente, con la muerte de 14 personas este sábado en el estado por Covid-19.

El funcionario estatal aclaró que en el mensaje difundido en redes sociales “no saben leer el tuit o algo está pasando, porque de manera muy clara, desde el punto de vista de los niveles y de mando, al que le toca decidir es al doctor Rocha Moya, como gobernador del estado de Sinaloa, y yo no quería que endilgaran algo, en donde yo estaba violando de la situación que no me toca”.

Leer más: El Obispo ve al Carnaval de Mazatlán de riesgo para todos

Explicó que la decisión la tomó basado en un estudio técnico y científico que realizó la Secretaría de Salud, y se busca la menor secuela posible tras la celebración de la fiesta de carnaval; aunque, los indicadores de la pandemia de Covid-19 en Sinaloa, muestran que se tiene una ocupación hospitalaria de 9% de las camas.

Adelantó que este lunes 21 de febrero se van a reunir con los funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán, y puntualizó que no ha sido informado y “ni idea tenía” del número de afores en cada evento, pero serán las autoridades sanitarias que por metro cuadrado van a calcular el número de personas en cada lugar.

Las acciones que se han dispuesto son 30 de los 80 verificadores que existen en estado, que estarán concentrados en Mazatlán, para que se acaten las reglas sanitarias entre los asistentes, que muestra que no están cruzados de brazos, que se ha dispuesto estar preparados con los hospitales y coordinación con el personal médico.

Destacó que entre las personas contagiadas de Covid-19 o sus variantes desde el tercer día se pueden manifestar los síntomas, y sería después de que concluyan las actividades del carnaval, aunado a que las muertes aparecen generalmente después de un mes.

Se van a colocar dos kioscos, que aún no están definidos los puntos, para realizar pruebas de manera gratuita, que comenzarán a aplicar desde el primer día del carnaval. También en la Central Camionera con un tamizaje de pruebas y el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, en particular los vuelos internacionales, que se están haciendo pruebas a los viajeros.

Comentó que van a monitorear el aire, uno desde la concentración de bióxido de carbono y la presencia del virus en el ambiente. Reconoció que los desfiles con aglomeraciones masivas y en el combate naval, así como en numerosos eventos.

Leer más: Se tendría todo listo para la Semana Internacional de la Moto en Mazatlán

Pruebas rápidas

Mencionó que quedan 500 pruebas, llegaron 6 mil y se espera el arribo de 10 mil de PCR, que no es viable utilizarlas en Mazatlán.