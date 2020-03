Anuncian programación de la Temporada Primavera del Instituto de Cultura Mazatlán

Mazatlán.- Con algunas sorpresas, artistas por destapar y la duda de si vendrá Danna Paola, se anunció la programación de la Temporada Primavera del Instituto Municipal de Cultura de Mazatlán.

Con más de 50 eventos se anunció en rueda de prensa celebrada en el teatro Ángela Peralta la programación oficial que comprenderá del mes de marzo a julio del presente año.

Sorpresa

José Ángel Tostado, encargado del despacho del Instituto Municipal de Cultura y Zoila Fernández, directora artística del instituto, tomaron la palabra para dar los pormenores de esta edición que arranca con la función de ballet ensayos a celebrarse el día 20 de marzo en el teatro Ángela Peralta, se enfatizó que esta edición incluye presentaciones en diversas sindicaturas de la región, así como el teatro Ángela Peralta, la Casa Haas y el Parque Lineal en un esfuerzo por llevar la cultura a diferentes partes de la ciudad y del sur del estado.

Luego de la proyección de un video promocional en el que se destacaron el festival cultural Octavio Paz a celebrarse en Villa Unión el 23 y 24 de marzo, Viva la Ópera en el teatro Ángela Peralta el 3 de abril, el festival José limón a celebrarse del 23 al 29 de abril en el teatro Ángela Peralta, el concierto de la cantante Rocío Banquells el 8 de mayo a las 20 horas en el teatro Ángela Peralta donde ofrecerá un concierto con mariachi y el Mazatlán Fest que como el año pasado se realizará en Semana Santa del 9 al 12 de abril.

Se destacó que la temporada Primavera cierra en el mes de julio actividades con el evento Elixir de amor, ópera dirigida por el maestro Enrique Patrón de Rueda.

Pero la sorpresa de la mañana se dio cuando los miembros del presídium fueron invitados a bajar del escenario para dar paso a una demostración de lo que es el espectáculo Ensayos, función de ballet bajo la dirección del maestro Guillermo Carrillo y que abrirá el festival el próximo 20 de marzo y es que lo que ocurrió es que entre el público el maestro Carrillo alzó la voz para decirte por problemas técnicos no se podría realizar la demostración y destacó que aunque le costara su trabajo tenía que y hacer público problemas técnicos que se suscitaron en el teatro que impidieron hacer esta demostración.

Especial

Miembros de medios de comunicación cuestionaron al profesor por el tipo de problemas que existen a lo que se limitó a contestar que varios y que no se les había tendido para darles solución.

Ante el desconcertante anuncio las personas en el presidio invitaron a preguntar sobre el festival y hasta un posterior entrevista directamente con el director de cultura José Ángel Tostado se habló sobre el tema.

Tostado declaró que fueron las fallas técnicas que no se pudieron prever y que en ocasiones pasa, que solo se haría una demostración del espectáculo pero para el día del evento todo va estar a la perfección y que el maestro Guillermo Carrillo no debe estar preocupado por perder su trabajo porque es algo técnico que ocurrió y no dependía de él.

Danna Paola podría venir al festival Primavera y los TvyNovelas siguen en pie

Se preguntó a José Ángel Tostado sobre los rumores de que apuntaban que están en negociaciones con Danna Paola y si se presentaría en el marco del festival recientemente anunciado a lo que señaló que aún no puede dar información en específico sin embargo sí dijo que están en pláticas para ver que se concrete su presencia en el puerto para esta temporada Primavera.

También se le cuestionó sobre la situación actual con el coronavirus y si esto afectará la realización de los premios tvynovelas en Mazatlán el próximo 29 de marzo a lo que respondió que a la fecha no tienen ningún cambio anunciado, que todo sigue en marcha y que se realizarán a cómo se tienen programados. En cuanto al acceso para los dos mil invitados destacó que la producción de Televisa que está a cargo del evento solicitará algunos espacios de esos 2000 para acompañantes de los más de 150 artistas que vienen a la premiación y que del resto se definirá cómo se realizarán las invitaciones.

Finalmente Se abordó el tema del Mazatlán Fest qué será del 9 al 12 de abril en los mismos escenarios qué en el 2019, es decir se ubicaron escenarios en la avenida del mar y en avenida bahía se cerrará con broche de oro con un concierto a cargo de un artista de reconocimiento nacional e internacional. Declaró que posteriormente se anunciarán elenco que participará en el festival Mazatlán pero que sin duda ya está prácticamente cerrada la contratación del artista estelar de ese evento y que será una propuesta ideal para todo público porque el público que acude al evento está conformada principalmente por familias.