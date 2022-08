Aplica Oficialía Mayor 33 multas a establecimientos por incumplir protocolos sanitarios y no regular el comercio

Mazatlán, Sinaloa.- En el operativo implementado por inspectores de la Subdirección de Comercio del Ayuntamiento de Mazatlán, para verificar que negocios de diferentes giros cumplan con protocolos sanitarios, se aplicaron 33 sanciones el pasado fin de semana, informó Nayla Adilene Velarde Narváez, Oficial Mayor.

Dijo que, de las infracciones aplicadas de viernes a domingo, tres fueron a negocios por no cumplir con el nombre correcto del lugar en la denominación en la licencia de alcoholes, sancionaron a comercios por no cumplir con protocolos sanitarios, y a vendedores ambulantes por no contar con permiso para ejercer la actividad.

Comentó que en durante el operativo de inspección, en algunos casos, inspectores de Oficialía Mayor se vieron obligados a solicitar apoyo al área de Seguridad Pública y Protección Civil para retirar a las personas de algunos establecimientos una vez que llegó la hora de cerrar.

“En las áreas de espectáculos saben que se refieren a protocolos; solo tres fueron por no contar con el nombre correcto del lugar, que es la denominación, y las demás, fueron al comercio ambulante por no contar con algunos permisos, y previamente haber sido señalados de retiro y no respetar”, comentó.

Velarde Narváez, adelantó que ya están preparando la logística del operativo que aplicarán para regular al comercio que ejercerá la actividad durante los días 15 y 16 de septiembre en el primer cuadro de la Ciudad.