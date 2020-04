Aplican medidas de prevención por COVID-19 en el mercado de la Juárez

Mazatlán, Sinaloa.- En el mercado Miguel Hidalgo, ubicado en la Colonia Juárez, se aplican medidas para mitigar la pandemia mundial del coronavirus.

El líder de los locatarios Bernardo Osuna Zamora, informó que están acatando las medidas que el ayuntamiento de Mazatlán y protección civil, les sugirió con el fin de tener una mayor seguridad tanto para los trabajadores como para los clientes.

En la central de abastos solo hay 1 entrada para verificar el número de clientes, les otorgan gel antibacterial.

Si salen 5 entran 5, esto para que el mercado no se congestione y no haya riesgos, comentó Osuna Zamora.

Foto: Víctor Hugo Olivas/EL DEBATE

El líder de los comerciantes detalló que algunos locales de ropa, bisutería y novedades cerraron debido a las bajas ventas.

Los negocios de primera necesidad se mantienen en su porcentaje de ventas.

Osuna Zamora exhorta a la población a que acuda solo 1 persona por familia al recinto y que no acudan las personas de la tercera edad. Si estos no tienen a quien mandar se les dará la prioridad y no harán fila como los demás clientes.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante