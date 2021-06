Aplican segunda dosis contra el Covid-19 en zona rural de Mazatlán

Sinaloa.- Los adultos de la tercera edad de la zona rural de Mazatlán, Sinaloa, fueron vacunados contra el Covid-19 en la comunidad de El Habal. Es la segunda dosis que les aplican a las personas de edad vulnerable.

Vecinos de La Puerta de Canoa, La Noria, Los Zapotes, Los Limones, La Palma Sola, se dieron cita en el cobertizo de la mencionada comunidad.

Ramiro Páez Chiquete comentó que el no tuvo reacciones, además aseguró que el proceso fue rápido.

Leer más: Buscan retirar espectaculares sin regulación de planeación municipal de Mazatlán

Yo me sentí bien nada más nos vacunaron y tuvimos que esperar como 10 minutos por eso teníamos reacciones pero no hemos tenido, parece que nadie, importante vacunarnos porque así estamos un poco más protegidos ante ese virus gracias a Dios nunca me he contagiado", expresó Ramiro Páez Chiquete.