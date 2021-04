Aplican vacuna Covid-19 a esposa de subdirector del hospital general de Escuinapa

Escuinapa.- Trabajadores del hospital general de Escuinapa hicieron pública su molestia y su inconformidad; ya que de nueva cuenta se vuelve a registra la aplicación de vacuna contra Covid-19 a personal que no se encuentra en la lista de beneficiarios de esta dosis, que habían sido asignadas para personal que labora en la Secretaría de Salud de Escuinapa y Concordia.

Personal del hospital general de Escuinapa denunciaron que la tarde del Viernes Santo, arribaron a las instalaciones del hospital para recibir la vacuna Covid-19; Marisela Domínguez, y Marisela Omaña Domínguez, esposa e hija del subdirector, Ricardo Omaña.

“El viernes como a las 5:00 de la tarde llegaron al hospital la esposa (Marisela Domínguez) de Omaña y la hija que es dermatóloga en Culiacán (Marisela Omaña Domínguez), ambas no pertenecen al personal de la Secretaría de Salud y les aplicaron la vacuna Covid-19 que llegó para aplicar la segunda dosis a los trabajadores del hospital general”, explicó uno de los trabajadores del nosocomio.

Aseguraron que el que se haya vacunado a personas allegadas al subdirector del hospital general de Escuinapa, ocasionó que personal del Centro de Salud quedara fuera de este beneficio, pese a que permanecen en áreas en las que se tiene contacto con pacientes, como lo son dentistas y enfermeras.

“Una dentista del Centro de Salud estaba muy molesta porque la dejaron fuera de la vacunación, la dejaron fuera por ponérsela a la esposa e hija del subdirector del hospital general”, señaló.

Los trabajadores hicieron el llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud, para que investiguen este caso en donde hubo influyentísimo y se castigue al igual que lo hicieron con el ex director Wilfrido Alonso Delgado Pardo, cuando se vacuno al presidente municipal, Emmett Soto Grave, pese a que él era trabajador en hospital, y las familiares del subdirector no.

José Eduardo Villaseñor González, director del hospital general de Escuinapa informó que fue el jueves cuando arribaron vacunas Covid-19, específicamente 216 para aplicar la segunda dosis a 149 empleados del hospital general de Escuinapa para cubrir en su totalidad a este nosocomio. 65 dosis fueron asignadas para trabajadores del hospital general de Concordia.

“En hospital general de Escuinapa se aplicaron 149 vacunas de las 216 que venían, para el hospital general de Concordia eran 49 dosis de 65 que iban a venir, en total 198 dosis fueron las que se aplicaron y sobraron 18 vacunas, recordarles que las vacunas son perecederas, eran sobrantes que no se utilizaron, que era viernes por la tarde, que era día festivo y no había gente que acudiera aplicársela. Por lo que no es la misma situación que con el alcalde Emmett Soto.”, especificó a los cuestionamientos.

¿A quienes se aplicaron esas 18 vacunas sobrantes? “A Centro de Salud de Escuinapa, solo una se aplicó a la esposa del subdirector (Marisela Domínguez), la hija no fue vacunada”.

Mencionó que al ser perecederas las vacunas, autoridades de Culiacán de la Secretaría de Salud autorizaron aplicar las dosis sobrantes y fueron designadas al Centro de Salud.