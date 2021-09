Apoyos del gobierno federal por Nora llegan tarde a Sinaloa, acusa diputado

Sinaloa.- El diputado local Édgar González reconoció que los apoyos del Gobierno Federal por el paso de Nora a Sinaloa, llegan tarde.

“Esa parte sí la veo lenta, en la cuestión de entrega de los apoyos alimenticios; incluso artículos de limpieza. Ahorita les llevas cal, o el cloro para desinfectar, (pero) la gente ya le buscó, llega tarde ese apoyo”, dijo González.

Añadió que en el caso del Gobierno del Estado, no se apoya por falta de presupuesto, por ser el final de una administración.

González detalló que en otras ocasiones, al día siguiente se veía la problemática y se atendía a las familias. El diputado aseveró que es inexperiencia por parte del Gobierno Federal.

El legislador señaló que no había señalamientos en el puente de El Quelite, por eso ocurrió el accidente con una familia.

“Inaceptable que después de la caída del puente no se hayan tomado las precauciones debidas, esto no puede estar ocurriendo. Cuando los funcionarios no tienen el perfil adecuado en las dependencias se pierde mucho el seguimiento a temas como esos”, expresó Édgar González.

Dijo que se debe realizar una investigación para averiguar quién era el responsable de señalizar. Espera que los gobiernos actúen y tomen cartas en el asunto.