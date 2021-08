Aproximadamente unos 25 mil motocicletas circulan en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- Alrededor de unas 25 mil motocicletas se encuentran circulando en Mazatlán, así lo dió a conocer el Coordinador de Educación Vial perteneciente a la Delegación de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado, Roberto Jaime Rodríguez.

“Habrán alrededor de unas 25 mil motocicletas circulando aquí en Mazatlán, hemos hecho algunos censos en empresas departamentales que venden este tipo de vehículos y hay temporadas en el año que llegan a vender hasta 800 motocicletas por mes, una sola empresa, esto en noviembre y diciembre en el auge de las compras navideñas”, informó Jaime Rodríguez.

Así mismo dio a conocer que algunas de las personas que compran este tipo de vehículos lo hacen por sentir la adrenalina, algunos por necesidad, la mayoría por economía y gastar menos en gasolina, también en los aficionados que prefieren adquirir motores más grandes para sentir la potencia de un motor más grande.

Hasta el momento en la ciudad en accidentes de tránsito han fallecido 13 motociclistas, que por alguna u otra causa, por el uso del casco mal acomodado, por falta del casco, o por golpes internos en el cuerpo han sido muchas de las causas que han originado su fallecimiento.

Mazatlán es uno de los municipios de Sinaloa que tiene más motociclistas por encima de Culiacán, Ahome e incluso que por encima de dos entidades juntas.

Del estimado de conductores de motocicletas se tiene que un 97 por ciento de ellos utilizan el casco, un 85 a 90 por ciento porta sus placas y obviamente su licencia, ya que la autoridad municipal ha sido insistente en este tipo de situaciones.

Finalmente el Coordinador de Educación Vial perteneciente a la Delegación de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado, Roberto Jaime Rodríguez, mencionó que los motociclistas son impredecibles, no definen sus espacios, no marcan sus movimientos, no ocupa los carriles adecuados para circular y todo este tipo de acciones son las que ocasionan los accidentes en este tipo de vehículos.