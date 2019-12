Aprueba Escuinapa presupuesto de egresos por 224 mdp

Escuinapa.- En una acalorada discusión entre Emmett Soto Grave, presidente municipal y los regidores de oposición se aprobó el presupuesto de egresos por 224 millones de pesos, en donde se registró un aumento del 5 por ciento a los trabajadores y un 20 por ciento al personal que gana el salario mínimo.

El presupuesto de egresos 2020 fue presentado a los ediles de manera incompleta, ya que se les hizo entrega de la cantidad que asciende 224 millones de pesos, pero no el desglose en que se erogaría este recurso presupuestado en las diferentes áreas gubernamentales.

Lizbeth Medina Tiznado, regidora del PRI fue la primera en hacer el señalamiento sombre la información brindada, así como su duda que en el área de presidencia se había registrado un aumento a 109 mil pesos mensuales.

“En el presupuesto de egresos se nos informa que el presidente municipal ganará 109 mil pesos mensuales, se está aumentando hasta en un 55 por ciento, cuando el presidente de la república solo se aumentó y le aprobaron el 3.6 por ciento. A mí en lo personal no me garantiza que ese sueldo que está marcado para el presidente municipal sea para su personal a cargo, porque no nos están entregando la plantilla que señale en que se gastará este recurso”, señaló la regidora del PRI.

EL DEBATE

Olivia Santibáñez Domínguez, sindica procuradora continuó con el reclamo sobre la falta de información, “Tenemos un año en esta administración y es hora que todavía no nos dan la nomina, cuántos de nosotros hemos pedido las nominas por escrito y no nos las han entregado, no nos reciben los oficios y también se les ha pedido a la tesorera y oficial mayor para que nos entregue la nomina y a un año es hora que no sabemos cuanta gente está laborando en el municipio. Cómo podemos fiscalizar realmente, si nos están ocultando algo tan sencillo como lo es la nómina”.

El presidente municipal respondió que el año pasado aprobaron un presupuesto de 400 millones de pesos, del cual no ejercieron ni siquiera 188 millones de pesos casi 5 millones menos comparados con los gobiernos anteriores.

Explicó que el presidente Andrés Manuel encontró un país severamente complicado en cuanto a crisis económica y lo están sufriendo, porque presupuestaron 400 millones de pesos para 2019, pero por desgracia no lograron obtener, a pesar de que encontraron con grandes adversidades en el municipio, como lo fue la contingencia del huracán Willa, y que empezaron con un recurso económico en enero 8.5 millones de pesos y terminamos desde el mes de septiembre a la fecha con 3.5 millones de pesos, se tiene una reducción de más del 50 por ciento para Escuinapa.

“No quieran enrarecer el ambiente en nuestro municipio porque usted está hablando que yo voy a ganar más de 100 mil pesos, cuando soy el presidente municipal que menos gana en todo Sinaloa, traigo un carro prestado, si esto no se llama austeridad entonces no sé cómo se llama, no traigo asistentes del asistente, si quieren información ahí están en los portales de Transparencia que por primera vez están funcionando, ahí están funcionarios y nominas, solo es cuestión de meterse a la pagina, no quieran confundir a la gente, estamos para avanzar, esa política no la ocupamos, yo voy a seguir ganando lo mismo”, puntualizó el alcalde.

El alcalde invitó a los ediles a no confundir a la gente y que mejor contribuyan a mejorar los ingresos propios, “Vamos haciendo leyes para que la gente pague realmente su predial que es el único ingreso propio que tiene el municipio y que hoy estamos con un 39 por ciento de recaudación y en morosidad es altísima”.

Gerardo Vega Flores, contador informó que el presupuesto fue elaborado con el sueldo diario que tiene cada trabajador, se recolector de Recursos Humano, aplicándoles un 5 por ciento de aumento, para el próximo año, a quienes se les aumentó un 20 por ciento fue a los de salario mínimo.

Durante la intervención de la regidora Lizbeth el alcalde la interrumpía y no respetaba su participación. Continuando sus comentarios con la regidora de Acción Nacional a quienes tacho de corruptos.

Le digo lo mismo regidora panista, son de los más corruptos del país (partido de Acción Nacional), porque habla entre bambalinas, señaló el alcalde.

“Es un grosero presidente municipal, no se detiene con nadie, lo hemos visto como le ha faltado al respeto a la síndica procurador, a medios de comunicación y lo vemos en sus declaraciones, también nosotros tenemos derechos igual que usted y tiene que ser respetuoso porque estamos en una sesión de cabildo y se está burlando, verdaderamente es un grosero y hoy señala a los panistas cuando usted coqueteaba con el PAN, no lo quisieron y se fue a Morena”, criticó la regidora de Acción Nacional, visiblemente molesta.

Finalmente después de los dimes y diretes, tras 40 minutos de discusión y a pesar de que la regidora tenía la palabra, el presidente sometió a votación el punto del presupuesto de egresos 2020, obteniendo 6 votos a favor y 4 en contra con los regidores de oposición y de la síndica procuradora.