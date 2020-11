"Aquí el que se equivoca se va”, dice Alcalde de Mazatlán sobre cese de comandante

Mazatlán, Sinaloa.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, mencionó que sí no se acató la orden que le dio al encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de destituir al comandante involucrado en el despojo de pertenencias a un automóvil que había sido robado a un conductor de una plataforma digital y dejado abandonado en el Fraccionamiento Playa Sur.

Sí no lo removió a quién le día la instrucción se van a ir a la banca, y voy a cambiar al Secretario, aquí el que se equivoca se va”, mencionó Benítez Torres.

Cómo se mencionó el día lunes por parte del edil mazatleco de que tres elementos de la Secretaría de Seguridad Pública entre ellos un comandante encargado de la coordinación de la Policía Turística Capta Leopardo habían sido destituidos de su cargo y turnados a la Unidad de Asuntos Internos y está a su vez inició un procedimiento de durará al menos 30 días para saber la sanción o castigo que recibirán dichos elementos policiacos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ese mismo día estuvo circulando a través de las redes sociales un oficio expedido por parte de la Secretaría de Seguridad Pública donde se mencionaba que dicho comandante había recibido un nombramiento como comandante del sector 8 con sede en la colonia Urías,

Ante esta situación el alcalde Benítez Torres comentó que en su gobierno no se protegerá a nadie, que anteriormente la policía municipal estaba politizada y que actualmente no se le solapará nada a nadie y si el encargado del despacho no cumplió con la instrucción que se le dio se le dará las gracias.

Así mismo el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola dio a conocer el mismo día lunes que el comandante había sido destituido de su cargo y puesto a laborar en un lugar donde no tuviera contacto con la ciudadanía mientras no se resolviera su situación en la Unidad de Asuntos Internos.

Está administración actualmente han transitado en lo largo de dos años 4 secretarios de Seguridad Pública teniendo un trabajo pobre en materia de prevención del delito, tanto en robos a casa habitación, comercios y robos a transeúntes en las diferentes colonias y sectores de Mazatlán.