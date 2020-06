Área Covid-19 de Escuinapa no ha sido usada por pacientes contagiados

Escuinapa.- El municipio ha registrado un aumento masivo de contagios en los casos de coronavirus, a pesar de ello hasta el momento el espacio que ha sido designado para fungir como albergue para atender a casos no graves de covd-19 y mantenerlos en aislamiento, no ha sido requerido.

La información proporcionada por la Secretaría de Salud, Escuinapa mantiene 41 casos positivos, 33 personas se han recuperado y 9 han fallecido por este letal virus.

El jefe de Servicios Médicos Municipales, Jesús Javier Palomares Barajas informó que el albergue que ha sido acondicionado para resguardar a personas contagiadas de coronavirus, no ha sido utilizado, ya que este espacio es para las personas vulnerables que no pueden hacer frente a esta enfermedad y que cuenten con un espacio propio para permanecer en aislamiento y no propagar el virus.

“Hasta este momento (tarde del viernes) no hemos tenido necesidad de canalizar a personas contagiadas de Covid-19 al albergue, este espacio ha sido acondicionado para poder atender a ciudadanos vulnerables que sean contagiados y que en sus hogares no cuenten con un espacio para permanecer en aislamiento”, explicó Palomares Barajas.

Mencionó que el lugar en donde se tiene este espacio para fungir como albergue covid-19, se mantiene en privado su dirección, ya que si se da a conocer su ubicación pudiera generar conflicto entre la población escuinapenses.

Autoridades municipales no bajan la guardia ante covid-19

Al cuestionar al jefe de Servicios Médicos Municipales sobre el llamado hecho por la Sexta Jurisdicción Sanitaria de reforzar la supervisión en la zona comercial ante el relajamiento social y la falta de aplicación de medidas preventivas de parte de los comerciantes mencionó.

“Como autoridades municipales desde que se dio inicio a la pandemia en marzo y desde que se registró el primer caso de Covid-19 en Escuinapa, las medidas aplicadas a la población y comercios han sido muy estrictas y aún permanece aplicándose con mayor énfasis de manera generalizada”, indicó.

Palomares Barajas dijo que por parte de Servicios Médicos Municipales se han enfocado en capacitar a los diferentes sectores productivos del municipio, a los comerciantes antes de abrir sus negocios, tiendas de autoservicios y los empaques antes de que iniciaran su operatividad en busca de prevenir contagios masivos en la población.

Las capacitaciones de medidas preventivas en contra del coronavirus se siguen realizando de manera permanentes en la biblioteca digital el Güilo Mentiras, este viernes se brindó capacitación a personal de autotransportes, en busca de garantizar la seguridad de las personas que aborden estas unidades de transporte público.

