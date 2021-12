Arranca campaña de regularización de ruido en Mazatlán

Palacios consideró que la música en el transporte público es una alternativa de diversión para quienes les gusta, pero se tiene que moderar para que no represente molestia en los habitantes.

La subsecretaria de Promoción Turística, Estrella Palacios, mencionó que habrá que encontrar un balance, para no afectar la promoción y la imagen de Mazatlán como destino turístico.

"Hemos detectado mucho ruido, hoy es inicio de un nuevo comienzo en Mazatlán, la gente en diferentes colonias me marcaba para decirme, nos estamos preocupando por los ciudadanos y por el turismo", expresó Mario González.

Acerca de la denuncia que existe por parte de la defensoría pública, el funcionario comentó que la multa puede llegar hasta un millón 400 mil pesos si no la acatan.

En caso de tener casos de transportistas que hagan caso omiso, la primera vez solo será una llamada de atención, la segunda ocasión que se detecte que un vehículo no acate las recomendaciones se le sancionará hasta 100 salarios mínimos.

