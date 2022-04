Arranca la elección para la Revocación de Mandato en Mazatlán

"Yo creo que tiene un trasfondo ahí, yo vivo en cerca de la Ley del Mar y tuve que venir en la Colonia Toledo Corro, me pongo en los zapatos de las personas de la tercera edad o los que tienen una incapacidad, yo creo que existe una tendencia para que la gente no participe por parte del INE", sostuvo Roberto Rodríguez.

"Es muy importantes que los futuros presidentes, gobernador y senadores no nos den atole con el dedo, no vamos a dejar que nadie termine su periodo si no se ha cumplido con lo que prometió", expresó el edil.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.