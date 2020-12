Arranca operativo Guadalupe-Reyes en Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa.- Con el llamado de “no al uso pirotecnia, no balas perdidas y sí al uso de cubrebocas” se dio el arranque del operativo Guadalupe-Reyes, en donde participarán 189 elementos de los tres niveles de gobierno, que buscarán garantizar la seguridad de los escuinapenses que den como resultado un saldo blanco.

El evento oficial del arranque del operativo, Guadalupe-Reyes se realizó al interior del Palacio Municipal de Escuinapa, Sinaloa, durante la mañana del viernes, en donde hicieron presencia elementos de las diferentes instituciones policiales y de emergencia, que participarán en las acciones de seguridad que se aplicarán en el municipio del 11 de diciembre al 7 de enero 2021.

Emmett Soto Grave, presidente municipal dijo durante su mensaje que este año se han enfrentado a nuevos retos en temas de seguridad y protocolos que se han puesto en marcha, se enfrentan a una situación que no había vivido en los últimos 100 años, que es a una pandemia por coronavirus.

“Aunado al llamado de no usar pirotecnia, no arrojar balas al aire, hoy nos toca ser más responsables que es evitar las muertes por covid-19, que ha cobrado la vida de más de 100 mil mexicanos y que ahorita varios estados de la república están teniendo repunte de casos y muertes, hospitales saturados y médicos cansados, por un segundo repunte de covid-19 y Escuinapa no es la excepción, así que tenemos un compromiso este 2020 en donde se aplicará un operativo atípico, con una nueva normalidad, nos toca concientizar aun más a la población de lo que significa esta enfermedad”, expresó durante su mensaje Soto Grave.

Las recomendaciones emitidas por el mandatario municipal fueron las siguientes “Invitamos a los escuinapenses a no detonar pirotécnica, no balas al aire, el uso de cubrebocas y la sana distancia, el uso de gel antibacterial, no tocarse la cara y evitar hacer reuniones familiares masivas ya que son focos de contagios, si realmente quieren a su familia deben adquirir nuevas reglas en su hogar para lograr salir avante de esta segunda oleada de rebrotes que se espera a finales de este 2020”.

Finalizó diciendo que esperan lograr obtener un saldo blanco en hechos viales, trágicos con una bala perdida y no se sumen más muertes por el covid-19, todo depende de la participación ciudadana para obtener buenos resultados.

Juan Carlos Nataren Ovando, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que realizarán acciones de acuerdo a la información que generan las áreas de análisis tácticos y reaccionar a los protocolos establecidos en dichos eventos, a partir de este 11 de diciembre al 7 de enero de 2021; de manera coordinada la Dirección de Seguridad Pública, Estatal y Federal con el apoyo del Ejército Mexicano y Armada de México, Guardia Nacional, Policía Federal y La Fiscalía del Estado llevarán a cabo la aplicación del operativo Guadalupe-Reyes, enlazados en todo momento con C4.

“Trabajaremos de manera coordinada los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de la población, se reforzar la vigilancia con la participación de 189 elementos de las diferentes corporaciones policiales y de emergencia, se buscará disminuir hechos delictivos tales como homicidios dolosos, asaltos, robos bancarios, de vehículos, robo violento a comercio o a los transeúntes y robo a casa habitación”, mencionó

Los operativos que se realizarán son: Operativo Carretero, Día de la Virgen de Guadalupe, Antialcohol, pirotecnia, Nochebuena, Fin de Año y Día de Reyes, haciendo un mayor énfasis el 24 y el 31 para evitar disparos al aire.