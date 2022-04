Arranca operativo de Seguridad en El Rosario en busca de un saldo blanco durante Semana Santa

Sinaloa.- Con la suma de las diferentes corporaciones de seguridad y auxilio se dio inicio al operativo de Semana Santa en el municipio de El Rosario, en busca mantener el orden público y obtener un saldo blanco durante este periodo vacacional.

Teodoro Muñoz Aguilar, coordinador de Protección Civil fue el encargado de dar a conocer el plan operativo a implementar durante los próximos días, dando a conocer que en El Rosario serán cerca de 200 elementos de distintas corporaciones las que participarán en brindar seguridad y rescate en cualquier emergencia que pudiera suscitarse en el municipio.

“Somos casi 200 elementos los encargados de trabajar en salvaguardar a miles de personas en esta Semana Santa, el trabajó será arduo; contamos con 19 salvavidas, 44 elementos de la Policía Municipal, 8 de la Policía Ministerial, voluntarios y de la zona Naval, Tercera Región Militar y Guardia Nacional, así como media docena de doctores para atender cualquier percance que se pudiera suscitar”, especificó Muñoz Aguilar.

Aprovechó para hacer el llamado a la población para respetar las recomendaciones en este periodo vacacional, que permita mantener el orden público y que prevalezca un saldo blanco.

Recomendó que si sale de casa es necesario cerrar el cilindro de gas, antes de partir cerrar perfectamente puertas y ventanas, no dejar mascotas solas en los domicilios, antes de salir revisar su vehículo, al momento de ir a bordo de un vehículo utilizar el cinturón y respetar los límites de velocidad, así como el respetar las recomendaciones de agentes de vialidad y Policía Municipal.

Claudia Liliana Valdez Aguilar, presidenta municipal que para su gobierno es importante la seguridad de los rosarenses y los visitantes que arriben a este municipio, y como autoridades están haciendo los que les corresponde, con la rehabilitación de carreteras que son los accesos a las playas de Chameta y El Caimanero, repararon el paso sobre el río a Agua Verde, de igual manera el tramos que estaban destrozados de Caimanero a El Rosario y actualmente se trabaja en la zona de Laguna de Beltranes.

Resaltó que el equipo de salvamento acuático ha trabajado de manera previa en su capacitación para estar preparados para atender cualquier tipo de emergencia que pudiera sucintarse en el municipio durante este periodo vacacional.

Mencionó que ya se ha hecho la entrega de uniformes y equipamiento para los elementos que conforman el escuadrón acuático de Protección Civil, para que tengan las herramientas necesarias para efectuar su trabajo.

Valdez Aguilar dijo que el personal de Ayuntamiento se enfocará en realizar jornadas de limpieza en la zona de playa, durante los próximos cuatro días, ya que existe un gran compromiso con la ciudadanía rosarense.

La presidenta municipal hizo el llamado a los rosarenses para que se sumen a las acciones de prevención y limpieza de sus playas, no arrojando basura a la zona de playa, no usar artículos de vidrio y al momento de usar las carreteras lo hagan con responsabilidad, respetando los límites de velocidad, y no hacerlo bajo los flujos del alcohol.

Agradeció públicamente a las diferentes instituciones de seguridad y emergencia por trabajar en salvaguardar la seguridad de la población local y personas que visiten este pueblo mágico.