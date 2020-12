Arranca operativo de seguridad Diciembre Seguro 2020 en Mazatlán

Mazatlán.- Con el llamado a festejar con respeto y armonía, arrancó la tarde de ayer el operativo de vigilancia Diciembre Seguro 2020 en Mazatlán, Sinaloa.

El evento protocolario del también llamado plan operativo Lupe-Reyes se desarrolló en la avenida Bahía, donde se concentraron fuerzas de los tres niveles de gobierno que acordaron trabajar en coordinación y unidad para obtener el anhelado saldo blanco.

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, expresó que el desafío es grande, pero con la participación de la sociedad, los cuerpos de auxilio y de seguridad podrán culminar con resultados positivos.

Detalló que la vigilancia va más allá de los centros comerciales.

Se tiene la instrucción, dijo, de patrullar las 24 horas del dia en colonias, fraccionamientos, sin olvidar la zona rural del puerto.

“Hago un exhorto a la ciudadanía para que contribuya con nosotros, que festeje en un marco de respeto y armonía, con ello podemos tener felices fiestas, tranquilidad en todos los mazatlecos y los turistas que nos visitan”, expresó en su mensaje.

Alfaro Gaxiola detalló que alrededor de 460 elementos de las tres fuerzas participan en el despliegue policial, de los cuales 240 son agentes preventivos.

Medidas sanitarias

Los policías estarán vigilando que los ciudadanos porten el cubrebocas e invitarán a que usen gel antibacterial.

“Se les estará pidiendo a la ciudadanía que cumpla con las medidas de sanidad para que no se haga un brote, hoy que tenemos un Mazatlán tranquilo, que estamos en luz verde gracias a que no hemos bajado la guardia”, aseguró.

Por su parte, el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública en Mazatlán, Guillermo Romero, expuso que el operativo es para garantizarle la seguridad a los ciudadanos.

Dijo que en estas fechas, la actividad económica en el puerto se reactiva, y por ello se debe de redoblar la vigilancia en los centros comerciales, pero pidió al comandante Alfaro Gaxiola que no descuide el patrullaje en colonias y la periferia.

Además de la seguridad, agregó, se debe de trabajar en el cuidado para evitar contagios por la pandemia que se vive.

Carreteras sin paisanos

Contrario a años anteriores, las carreteras federales que cruzan por Sinaloa aún no registran aforo de paisanos. “Los americanos, canadienses y paisanos aún no salen, sabemos que tienen problemas porque les dicen que si salen ya no podrán entrar a los Estados Unidos”, informó José Ricardo Picos Quintero, comandante de Ángeles Verdes.

Aún así, dijo que la agrupación se encuentra lista para brindarle auxilio a los conductores que así lo necesiten.

Espera que para antes de la Navidad se pueda tener registro de visitantes que se desplazan por carretera para llegar a sus lugares de origen y festejar en familia la Navidad y Año Nuevo.

Ángeles Verdes es una agrupación de rescate y auxilio en carreteras que actualmente cuenta con 10 elementos en cinco vehículos en territorio sinaloenses. Otros 10 están fuera de servicio por el contagio de Covid-19.

Picos Quintero expresó que pese a que el número es reducido, brindan el servicio a los conductores. La principal recomendación que ofreció a los conductores es que reduzcan la velocidad para que puedan llegar con bien a sus destinos.