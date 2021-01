Arremete Emmett Soto, alcalde de Escuinapa, contra medios de comunicación

Escuinapa.- Después de conceder entrevista a medios de comunicación a las afueras de palacio municipal, el alcalde de Escuinapa Emmett Soto Grave arremete en su contra en su programa de radio “De frente al gobierno” en donde defendió su postura sobre su festejo pese a la pandemia de Covid-19 y lo tacho de amarillistas.

Como cada viernes Soto Grave acudió a la estación local para realizar su programa de “De frente al gobierno” en donde habló en sus primeras intervenciones para invitar a los contribuyentes para que aprovechen los descuentos del impuesto predial, así como actividades deportivas próximas a realizar como la próxima competencia de cronoescalada a la comunidad serrana al Camarón y el torneo regional de beisbol.

Todo transcurría con normalidad, hasta tocar el tema de Covid-19 en donde destacó los datos de la Secretaría de Salud, en donde informan que Escuinapa, Sinaloa, únicamente mantiene un caso activo.

Minutos antes de culminar su programa de radio se enfocó en hablar sobre su vacunación y su fiesta de cumpleaños.

“Ha sido una persecución patológica y enfermiza (medios de comunicación), obviamente hubo un convivio familiar, conocidos, algunas amistades y realmente cuidando los protocolos sanitarios. Amarillismo puro, una fiesta masiva jamás, jamás, una fiesta x, podrán decir muchas cosas, realmente la publicación no documenta todo lo que se dice, porque señalan miles, 200 o 300 gentes y publican una foto con dos personas sentadas”, señaló el mandatario.

Dijo que el que los medios hayan asistido a su fiesta de cumpleaños fue una acción amarillista, al igual que la polémica causada por su vacunación.

“Realmente hay mucho amarillismo en la información que se publica, igual con el tema de la vacunación se volvió toda una polémica y tuvo que salir el super delegado (Jaime Montes) para decir que obviamente estoy expuesto al atender a pacientes con Covid-19, pero podemos decir pueblo chico, infierno grande. Lo importante es que la economía no se paralice, cuídese porque no vamos a cerrar espacios públicos, deportivos o comerciales, la responsabilidad recae en las personas”, expresó durante su participación Soto Grave.

En sus comentarios no solo tacho de amarillistas a medios de comunicación, los acusó de recibir dinero para golpearlo políticamente, ya que se avecinan tiempos electorales.

“Acuérdense que les dan dinerito para que hablen mal del que está sentado, pero usted es inteligente amigo ciudadano, no se deje engañar, porque viene un proceso histórico en el país y no podemos regresar al pasado que tanto daño nos ha hecho y que están empecinados en querer llamar la atención para que regresen los mismos y no lo podemos permitir”, señaló el mandatario municipal.

Finalizó diciendo que su gobierno está haciendo bien las cosas e invitó a la población a aprender a convivir con este virus, a cuidarse porque la vida no se paralice.