Arremete alcalde de Escuinapa contra secretario de Salud

Escuinapa.- Defendiendo su derecho a ser inmunizado para prevenir el Covid-19, Emmett Soto Grave aseguro que antes de ser alcalde de Escuinapa, es un médico que no ha dudado en atender el llamado para brindar sus conocimientos para salvar la vida de pacientes con coronavirus.

Con su arrogancia que le caracteriza, el primer edil rechazó ofrecer entrevista a medios locales, entre ellos a EL DEBATE, haciendo llegar su postura a través de un comunicado de prensa, sobre el tan polémico tema sobre su aplicación de la vacuna Covid-19, para evitar mayores cuestionamientos sobre este tema.

Reanudó su postura de ser merecedor de la dosis que lo inmunizó contra el virus de Covid-19, al ser un médico que ha contribuido en la salud pública del municipio, al atender a pacientes con esta enfermedad de manera privada y a solicitud del ex director del hospital general, Wilfrido Alonso Delgado Pardo. A quien apoyo para brindar capacitación al personal médico y enfermeras en el uso de ventilación mecánica de este nosocomio.

Aseguró que él estaba dentro de la lista de personal asignado a la aplicación de las primeras dosis de vacuna Covid-19, que en ningún momento hubo influyentismo y criticó el actuar del secretario de Salud, Efrén Encinas, quien a través de un video en sus redes sociales pidió disculpas a los sinaloenses por este hecho sucedido en Escuinapa.

Wilfrido Delgado, ex director del Hospital General de Escuinapa. EL DEBATE

“No hay salto de fila (en la vacunación), no hay ningún influyentismo, no están vacunando al alcalde, están vacunando al médico que apoya y apoyó al director que acaban de cesar por una falta de criterio impresionante por parte del secretario; pidiendo disculpa, cuando se debe de pedir disculpa por la falta de pruebas en el estado, por los fallecidos en el estado, se debe de pedir disculpa por la burocracia en hospitales de gente con Covid-19, ahí es donde se debe pedir disculpas, no porque vacunas a un médico que ha estado en la línea de fuego”, arremetió en su defensa.

Continuó “Es cierto que no estoy cubriendo un turno y aun sin tener obligación por ser alcalde me he puesto a la disposición y el director mismo se los dijo que permanentemente acudía a los llamados. Lo demás es grilla barata, pensaron que esto iba a ser un boom y que en redes sociales la gente se desbordaría en contra mía, al contrario la gente defendió la aplicación de la vacuna a mi favor, y los facebook falsos empezaron hacer de las suyas, pero la gente sabe de mi profesionalismo”.

La información oficial proporcionada a través del área de comunicación, aceptó de manera formal la aplicación de la vacuna a Soto Grave, pero negó tajantemente que integrantes de su familia y funcionarios cercanos hayan sido favorecidos con esta vacuna de prevención Covid-19.