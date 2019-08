Asaltantes a bordo de motos preocupan a pobladores en Escuinapa

Mazatlán, Sinaloa.- Después de varios meses de tranquilidad, se vuelven a registrar asaltos en el centro de la ciudad. Los delincuentes operan a bordo de motocicletas y al parecer con un bat con el que amedrentan a su víctima si se rehúsa a darles sus pertenencias.

Antecedentes

En diciembre de 2017 y en los primeros meses de 2018 se registraron varios hechos delictivos en el centro de la ciudad. Los responsables operaban a bordo de una motocicleta.

Mientras uno conducía, el acompañante se bajaba de la unidad y con el bat amedrentaba a sus víctimas, a las que les quitaban sus pertenencias.

En esa ocasión, las víctimas fueron empleados de tiendas de autoservicio y restaurantes que trabajaban por las noches, a los que esperaban para asecharlos y robarles el dinero y celulares.

La semana pasada, a través de redes sociales, una mujer denunció un asalto similar cuando transitaba por la calle 22 de Diciembre.

Juan Carlos Natarén Ovando, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, informó que se tiene conocimiento de los asaltos en el centro y que ante esta situación ya han reforzado las acciones de prevención.

“En la zona comercial no se han reactivado los robos. Asaltaron a una muchacha por la calle 22 de Diciembre dos muchachos en una motocicleta, pero no fue a comercio, fue a transeúnte. Eso lo supimos por redes sociales y no porque se haya hecho el llamado a la corporación”, explicó Natarén Ovando.

Autoridad

Se le hizo el llamado a la joven para que acudiera a la Dirección de Seguridad Pública para hacer su denuncia formal y ver la posibilidad de reconocer a los asaltantes, ya que se cuenta con un archivo de las personas que se dedican a cometer este tipo de delitos.

Ante este hecho, la Policía Municipal ha implementado operativos de vigilancia en el centro de la ciudad.

“Ya hemos designado cuatro motocicletas con elementos para reforzar las acciones de vigilancia en la zona comercial, en las áreas donde se pudiera facilitar los hechos delictivos, con el interés de inhibir el delito”, explicó.

El directivo comentó que un hecho similar se registró a espaldas de una empresa empacadora, cuando dos jóvenes en motocicleta asaltaron a una persona.

El jefe policiaco hizo un llamado a la población en general a extremar precauciones para evitar ser víctimas de la delincuencia.

“Cuando transiten en la vía pública, que lo hagan manteniendo sus cinco sentidos activos y no tengan distractores cuando vayan caminando, como lo son los celulares.” De igual forma, que por las noches eviten cruzar por calles oscuras, es mejor que busquen las zonas iluminadas.

Invitó a la ciudadanía a realizar denuncias anónimas al 911 o al 113 si observan a motociclistas en acciones sospechosas y con ello coadyuvar con la Dirección de Seguridad Pública para detener a las personas que están cometiendo este tipo de delitos que inquietan a los escuinapenses.