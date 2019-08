Asalto a tienda fue psicológico y con señas en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Del robo ocurrido el pasado miercoles en una tienda departamental, el director operativo de Seguridad Pública, Heriberto Martínez López, reveló se cometió mediante señas.

El líder de la Policía comentó que los videos de la tienda muestran la llegada de una mujer y seguida de ella un hombre. Sin sacar ningún arma, solo con señas, esta le entregó el dinero y el hombre “salió como si nada”.

“Este tipo de situaciones son de las que hay que sospechar, porque si a ti te llega un sujeto y te amenaza y estás detrás de un vidrio templado, no saca ningún arma ni nada, rápido activo el botón de pánico para avisar a los policías, pero esta chica se mostró histérica y le dio todo lo que le pidió”, dijo Martínez López.

Asimismo, señaló que en las cámaras parece haber similitud entre el sujeto que cometió este atraco y el anterior, y que de ser así, ya existe el foco rojo de una estafa y vinculación con las personas de adentro, quienes manejan el dinero.

Se va a hacer la investigación correspondiente, y la Fiscalía es la encargada en estos momentos de abrir la carpeta de investigación. Nosotros vamos a seguir con los rondines, para así evitar que se vuelva a repetir esta situación, expresó el líder policiaco.

Robo de caja fuerte

El directivo policiaco añadió que recientemente se han detectado robos en que los empleados tienen conexión con los ladrones, por ejemplo, ayer por la mañana se llevaron el dinero de una caja fuerte de una farmacia ubicada en la zona dorada.

“Las cosas estuvieron raras. El hombre entró por el ducto del aire acondicionado y de pura casualidad, cuando brincó al piso, había unos colchones. La verdad, este tipo de acciones me pone a dudar de que realmente sea un asalto”, añadió. El monto sustraído en esta farmacia fue de 50 mil pesos. El jefe de la Policía aseguró que el ladrón estuvo toda la noche trabajando dentro del lugar para abrir la caja fuerte y nadie se dio cuenta.

Traía arma de juguete

Sobre el hombre detenido en la colonia Villa Galaxia que portaba un arma de fuego y un cuchillo, el jefe policiaco mencionó que este no se remitió a investigación, ya que el arma, por una confusión administrativa, se dijo que era verdadera y luego de juguete, pero es de perdigones.

“Portar un arma con perdigones no es delito, aunque ya sabemos para qué las usan. Pero bajo la ley, esa pistola no cuenta como un elemento válido para una investigación. Solo se le detuvo, mas no se vinculó a proceso”, mencionó Heriberto López.

Desaparecidos

Por último, el funcionario comentó que el pasado domingo les llegó el reporte de que habían desaparecido dos personas en la comunidad de El Quelite, cuando se disponían a comprar unos gallos de pelea.

“Tengo el conocimiento de lo que pasó, pero la familia es la que no ha puesto de su parte para interponer una demanda. De esa manera, no podemos empezar a buscar o atender la situación, pues de no haber demanda, este hecho queda en aspecto dudoso”, finalizó.