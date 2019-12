Presupuesto de ingresos para 2020 de Mazatlán es poco, aseguran

Mazatlán.- El tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga, aseguró que con los 2 mil 020 millones de pesos que se aprobaron en el presupuesto de ingresos de Mazatlán para el 2020, estarán limitados el próximo año para la realización de obra pública.

"No están ‘ampliando la cobija’ ni en ingresos, más porque si nos están dando un 2 por ciento más de participaciones y de inflación, se está hablando de un 3 por ciento o 3.5; quiere decir que en términos reales, estamos recibiendo menos participaciones que el año pasado, eso nos limita un poco en cuestiones de ingresos para obras o para infraestructura que quisiéramos gastar”, explicó.

Señaló que se tendrá que trabajar con base en lo que se tendrá disponible y reducir el monto que se planeaba para ciertos rubros que pudieran afectar a diferentes áreas, desde Obras y Servicios Públicos, hasta Seguridad Pública.

“Si pensaba para obra 120 (millones), pues ahora van a ser 105 o 110. Si pensaba comprar 20 camiones, pues a lo mejor voy a comprar 15 o 10. Si pensaba comprar 40 patrullas, pues a lo mejor voy a comprar 25 patrullas”, ejemplificó.

Presupuesto de Egresos

El funcionario municipal reconoció que hubo un retraso en la aprobación del Presupuesto de Ingresos del 2020 para Mazatlán, que fue entre el 20 o 21 de diciembre, lo cual causó a su vez el retraso del presupuesto de egresos.

“Y fue ya publicado, entonces no podía empezar a trabajar en el presupuesto de egresos mientras no me aprobaran el presupuesto de ingresos”, reiteró.

Agregó que a diferencia del 2019, el próximo año se iniciará con un colchón de ahorro y de buenos ingresos del municipio.