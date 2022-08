Así fue la gran inauguración de MG Motor Mazatlán

La tarde del pasado viernes 26 de agosto se inauguró MG Motor Mazatlán en Avenida Camarón Sábalo #2218,en la Marina Mazatlán.

En el corte de listón estuvieron presentes Amado Guzmán Reynaud, director y socio de GC Motors de Occidente; Daniel Nava, Vicepresidente de MG Motors México, Zhang Wei, presidente de MG Motors México; Sergio Doppel Morua, socio de GC Motors de Occidete, Quimico Luis Guillermo Benitez Torres, presidente municipal de Mazatlán; y Cristobal Castañeda, en representación del gobernador del estado Rubén Rocha Moya.

Luego del protocolo Amado Guzman Reynaud, director y socio de GC Motors de Occidente compartió a los asistentes la llegada de esta compañia al puerto y agradeció a tantos amigos y funcionarios su presencia esa tarde.

Amado Guzmán Reynaud mencionó que era un día muy importante porque tenía un valor muy especial y sentimental que lo une a la marca. A manera de anécdota compartió que su abuelo tuvo la distribución de MG hace 60 años. Recordó que en 1988, pasando en el camion del ICO por enfrente de la Aduana, vio un carro deportivo, enseguida le dijo a su papa y este a su vez le notificó que se trataba de un MG, el cual al poco tiempo lo adquirierona través de una subasta.

Dicho auto lo usó de los 18 a 23 años y despues pasó a manos de su hermana, quien se lo acabó. Explico también que restauró y fue justo en ese momento que empezó la aventura con MG. Pues a su hermana a quien le debe todo esto, ya quien también fue ella quien le dijo que estaban abriendo agencias de MG en Mexico, es por ello que inmediatamente buscó a Sergio Coppel, quien a su vez ya tenia la relacion con MG y enseguida viajaron a México para pedir la distribucion para todo el estado.

Por otro lado Amado Guzmán Reynado detalló que MG Motors es la séptima marca mas vendida en México en sólo dos años, de la cual no han vendido mas porque no han tenido mas autos por un problema de logística en el puerto de Lázaro Cárdenas, situación que planteó en una reunión de trabajo que tuvo con el contra almirante Mariel Ancona, de solicitarle de MG la entrada de sus carros por el puerto de Mazatlán ya que todo ello generaría empleo y mejor desarrollo. Guzmán Reynaud mencionó también en dicha reunión no descartar la idea de poner una ensambladora de partes en Sinaloa y en Mazatlan.

Después de las emotivas palabras los presentes disfrutaron la sorpresa de la noche, se trató de un espectáculo dancístico a cargo del Grupo-Club Danza de León y Dragón, XINKUAN SHI, de la Ciudad de México, el cual representa la prosperidad en la historia china.

La celebración continuó con la música de un cuarteto y un coctel para todos los asistentes.