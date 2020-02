Así terminó la reina del Carnaval, tras maratónico desfile VIDEO

Mazatlán, Sinaloa.- Horas y horas de estar de pie en tacones pasaron factura. La Reina del Carnaval internacional de Mazatlán 2020, Libia Gavica II terminó caminando casi a dos pasos por minuto tras el extenuante desfile.

La soberana de la máxima fiesta del puerto tuvo que soportar el calor de las últimas horas de sol de esta tarde hasta altas horas de la noche en el término de su jornada como reina de esta festividad.

Pero para gracia de ella misma y de muchos, tanto tiempo de estar arreglada de forma inmaculada para la mirada de miles le pasó factura y terminó sin poder caminar correctamente, y con sus tacones en la mano.

Vestido en mano a dobleces y con sus zapatos en mano, Libia Gavica no pudo contener la risa del dolor que sentía de no poder caminar; el video, que presuntamente fue grabado por su mamá, la mostró en extremo cansada, y no era para menos.

Aunque a pesar del esfuerzo pudo ver el lado positivo del asunto y ella junto a su madre no escatimaron en risas y su madre la gastó bromas acerca de su caminado. Ser reina no es nada fácil.

El video quedó para la posteridad de las redes sociales y Libia lo subió para sus redes sociales.