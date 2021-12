Asociación "Ayudar me da Vida" recorrió toda la zona costera de San Ignacio dando apoyos

San Ignacio, Sinaloa.- La regidora y presidenta de la Asociación "Ayudar me da Vida", mencionó que a la fecha se han recorrido doce comunidades de la zona costera de San Ignacio, Sinaloa, con lo que prácticamente ya se cubrió esa parte con la entrega de diversos apoyos.

Cruz Astorga, señaló que se dió inicio con las entregas desde inicio de presente mes con la intención de cubrir todos los poblados de la costa por se los más alejados de la cabecera municipal.

Añadió que las personas han quedado muy contentas con los diversos artículos que han sido camas matrimoniales con colchón, almohadas, sabanas y cobertores, además de pantallas, calzado, pants para niños y adultos, así como juguetes.

Indicó que no se dejó ni un rincón de estas comunidades sin atender, incluyendo una llamada El Chamizal que pertenece a Mazatlán.

Entre estás localidades beneficiadas están: Lomas del Mar, Toyhua, Pozole, Patole, Guillermo Prieto, La Chicayota, Estación Dimas, así como la sindicatura de Coyotitán, entre otras.

"La verdad me siento muy contenta, por el gran grupo que me acompaña y que hace posible que todo salga bien, nos hemos cerciorado, que ninguna familia se quede sin apoyo, sabemos que son tiempos difíciles y que hay familias de muy escasos recursos económicos que no pueden comprarle nada a sus hijos en estas fechas" mencionó.

Por último dijo agradecer a las personas que aportan los artículos para que hayan llegado a estos más de mil hogares haciendo personas felices.