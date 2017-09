San Ignacio.- Integrantes de la Asociación del Valle de San Lorenzo, Unidos por una Buena Causa A, C., estuvieron presentes en las instalaciones del DIF municipal, en donde atendieron a cientos de personas en su mayoría de la tercera edad, quienes acudieron de diferentes comunidades del municipio.

Iván Ernesto Báez Martínez, representante de la Agrícola y Ganadera dos hermanos, habló a detalle de las labores altruistas que realiza esta Asociación conformado por empresarios agrícolas, y que han llevado beneficio a cientos de familias de diferentes municipios, y recalcó, que estos los primeros de muchos apoyos que traerán para San Ignacio.

Asociación del Valle de San Lorenzo, entrega apoyos. FOTO: Yolanda Tenorio

“Hace unos días estuvimos presentes en Coyotitán, en donde se hizo entrega de más de 500 despensas, soya, maíz, balones, insumos ganaderos entre otros, por parte de la Agrícola dos Hermanos y las Asociaciones Ganaderas de San Ignacio, es muy bonito poder servir a los que menos tienen, y recibir de ellos el agradecimiento, tengan por seguro que seguiremos gestionando más apoyos, porque sabemos de la gran necesidad que se vive en nuestro municipio, sabemos por el problema que están pasando los desplazados y que de igual manera recibirán nuestro apoyo, estamos trabajando para ello” expresó el también líder ganadero.

Asociación del Valle de San Lorenzo, entrega apoyos. FOTO: Yolanda Tenorio

Indicó además que se hizo entrega de sillas de ruedas, andaderas, bastones y lentes graduados, así como también se realizaron electrocardiogramas, Papanicolaou, exámenes de osteoporosis, todo de manera gratuita y realizados por personal médico capacitado.

Todos los ciudadanos que fueron beneficiados se retiraron muy satisfechos con los servicios y apoyos que recibieron, y solicitaron que regresen pronto para que sean más las personas que reciban estos apoyos.

Asociación del Valle de San Lorenzo, entrega apoyos. FOTO: Yolanda Tenorio

Por su parte, el alcalde Luis Fernando Sandoval Morales, agradeció la entrega de estos apoyos, a la Asociación así como a Báez Martínez, y a la presidenta del DIF municipal, su esposa, Guadalupe Velarde de Sandoval, quienes han trabajado arduamente en las gestiones de los apoyos para los que menos tienen.

Asociaciones Ganaderas trabajan a favor de los productores

En reunión de trabajo de las ganaderas unidas de San Ignacio, se dio a conocer los avances que han tenido en lo que va de su administración, además en este evento que logró reunir a cerca de 800 productores de todo el municipio, se entregaron diferentes apoyos, entre despensas, 20 toneladas de maíz, insumos ganaderos y más, por parte del presidente de la Asociación Ganadera Local de San Ignacio, Iván Ernesto Báez Martínez y la Agrícola y Ganadera dos hermanos.

Por parte de la Asociación del Valle de San Lorenzo se recibieron quince sillas de ruedas, dos respiradores portátiles, diez andaderas, cuarenta bastones y 600 bolsas de soya y arroz, esto será entregado por parte del DIF municipal.

Iván Báez recibe del alcalde Luis Fernando Sandoval un reconocimiento. FOTO: Yolanda Tenorio, El Debate

El presidente la Ganadera de Coyotitán, Ramón Velázquez, señaló que están trabajando en unidad, pues ellos los ganaderos son primero, y que están revisando corral por corral “yo sé el problema que estamos pasando, me duele, estoy con ustedes, pero siempre con el diálogo, vamos platicando, les hablo del Procampo agrícola y Ganadero, unámonos todos, el presidente municipal, los sectores y todos ustedes vamos platicando con los diputados federales, con los senadores, con el gobernador, con la Unión Ganadera, pero les vuelvo a repetir, vámonos con la unidad, porque esta reunión es la unidad de los productores, no podemos estar divididos en esta situación, no están solos, aquí no hay partidos es un solo San Ignacio, no podemos estar divididos, eso ya quedó atrás” expresó el dirigente.