Atender los servicios básicos, será la prioridad de Fernanda Alvarado en Escuinapa

Sinaloa.- Fernanda Alvarado, candidata a la presidencia municipal de Escuinapa por el PRD se mantiene firme a sus aspiraciones por la alcaldía y asegura que de obtener la confianza ciudadana este 6 de junio, será una incansable gestora para dar atención a las necesidades de los ciudadanos escuinapenses.

En entrevista para El Debate, la mujer de origen campesino, oriunda de Tecualilla dijo conocer a la perfección las necesidades y problemas que aquejan a la población de Escuinapa, por lo que ha buscado un espacio en la política para contribuir y ayudar a su gente, esa que vive extensas jornadas de trabajo en el campo, a sus amigos los pescadores, los ganaderos y los productores quienes ocupan de muchos apoyos gubernamentales para mejor e impulsar su economía.

“Las propuesta que yo he manejado es gestionar para dar atención a las principales necesidades que hay en nuestro municipio que es el agua potable, los servicios públicos, porque como ciudadanos tenemos el derecho de tener los servicios elementales y de calidad, así como el brindar apoyos a los principales sectores productivos de nuestra región, que les permitan reactivarse y seguir siendo generadores de empleo para nuestra gente”, señaló la candidata del PRD.

Explicó que ha hecho una campaña austera, de contacto directo con la gente y sin grandes multitudes, en busca de respetar los protocolos de sanidad, ya que la pandemia permanece y sigue siendo un riesgo latente de contagio para los escuinapenses.

Yo repruebo los eventos masivos que mis compañeros candidatos han hecho, porque no se están preocupando por la salud de los escuinapenses, por lo que el llamado es para las autoridades de Salud que no se han mantenido pendiente y vigilantes de que estos eventos no se realicen”, criticó.