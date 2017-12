Atropella a hombre y se da a la fuga en Rosario

Rosario:- Una persona de la tercera edad murió al ser atropellada por un vehículo del cual no se tienen generales, pues este no detuvo su marcha si no que se dio a la fuga. Los hechos se dieron en el municipio de Rosario.

Aún no se confirma la identidad del infortunado, pero los presentes señalan que es un vecino de la Colonia Colosio, de la ciudad de El Rosario.

El reporte a seguridad pública y socorrista llegó a las 04:20 horas, paramédicos de Cruz Roja fueron los primeros en llegar a prestar auxilio pero sólo confirmaron el deceso.

El sujeto transitaba por la orilla de la carretera México 15 a la altura del entronque a Cacalotán, se dijo que éste intento cruzar la carretera cuando fue envestido por un carro del cual no se dieron generales.

El cuerpo quedó a mitad del carril de alta, boca abajo como a 50 metros de donde se aprecia el impacto. A simple vista se le aprecia varios golpes en cabeza y cara producidos por el impactó y arrastre. Una gorra colo rojo también quedó en el lugar.

Por varios minutos paramédicos estuvieron agilizando el tráfico esperando la llegada de autoridades quienes realizaran las investigaciones correspondientes.