Aumenta la presencia de enjambres de abejas en Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa, Sinaloa.- Con la llegada de la temporada de lluvias ha generado el aumento de enjambre de abejas en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, incluso se han registrado algunos ataques a la población, por lo que la Coordinación de Protección Civil llamó a los escuinapenses ha extremar sus precauciones e hizo la recomendación de no agredirlas.

José Román Toledo Bustamante, coordinador de Protección Civil informó que con la llegada de las lluvias la presencia de enjambres en el municipio ha aumentado y en lo que va del mes del mes de agosto han tenido dos ataques a personas por abejas.

“Aclararles que las abejas no son agresivas, son insectos muy dóciles, muy nobles para el funcionamiento de los ecosistemas y para nuestro vivir, por ello invito a la ciudadanía a que no las molesten”, señaló el coordinador de Protección Civil.

Aprovechó para explicar que hay dos tipos de abejas; están las viajeras que solo van de paso esas solo buscan un ambiente favorable para establecerse de manera provisional, porque son viajeras, normalmente no viajan más de 200 kilómetros al día, por ello buscan un lugar para establecerse, descansar y siguen su camino por ello es común ver muchas abejas en algún lugar determinado. Ahí la recomendación es no molestarlas, no tardan más de 48 horas en retirarse para continuar con su camino.

Dijo que cuando se procede a retirarlas es cuando llegan a un lugar que representa riesgo para la población, que sea muy concurrida la zona de arribación de abejas o que haya la presencia de niños que pudieran molestarlas.

Las abejas que tienden a ser agresivas son las que ya tienen colmena o panal, porque cuidan su área de reproducción, tampoco son agresivas, si se acercan a una colmena las abejas solo se les van a acercar, pero no te van a picar, pero si no acatas esa regla de que están invadiendo su espacio es cuando atacan.

Toledo Bustamante explicó las siguientes recomendaciones que pueden salvar vidas, las acciones a ejercer cuando un enjambre de abejas amenaza con atacar son las siguientes: Es no correr, no agitar los brazos, no perturbarte, porque llamas más a las abejas a atacarte en el caso de que ya te estén atacando.

Cuando ya están atacando lo que se tienen que hacer es retirarse lo más rápido que puedas del lugar, las abejas no te siguen, porque cuando pica deja una feromona en el cuerpo que llamara a las otras a bajeas a seguirte picando, por ello la recomendación en este caso es correr lo más que puedas, las abejas no te siguen por una larga distancia, ya que no se alejan tanto del panal.

Finalizó diciendo que la invitación principalmente es a no molestarlas, no arrojarles nada, no prenderles fuego, ni intentar retirarlas, lo mejor es hacerles el llamado a la Dirección de Seguridad Publica al teléfono 695 95 3 00 18, ellos se encargan de tomar el reporte y pasan la ubicación a Protección Civil, que es el personal capacitado y que cuenta con el equipo necesario para su retiro y liberarlas en un habitan en donde no generen problemas en la población.