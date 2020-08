Aumentan apoyos sociales por enfermos de Covid-19 en Escuinapa

Escuinapa.- La dirección de Atención Ciudadana ha registrado un aumento en la solicitud de apoyos de beneficio social para la atención de enfermos con coronavirus, informó su directora Lucia Sarabia Pérez.

Dijo que las finanzas municipales no van bien, por los recortes presupuestales que la federación ha aplicado, pero a pesar de ello, los pocos recursos con los que se cuentan se han enfocados para brindar apoyo a las personas que están sufriendo con esta pandemia.

A pesar de que no hay dinero en el municipio, se ha tratado de apoyar no en un 100 por ciento, pero sí en un 80 a 90 por ciento en el problema que presentan las personas, que va desde traslados, tomografías, radiografías, medicamentos, gastos funerarios. Atención Ciudadana no ha dejado de trabajar y no ha dejado de apoyar, mencionó.