Aumentan consultas por Covid-19 tras apertura de más actividades en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Cada vez que se abren más actividades en Mazatlán, aumenta el número de consultas en los hospitales Covid-19.

Tras la apertura de áreas recreativas en espacios públicos, gimnasios y antros, volvieron a incrementarse los contagios por el virus en personas de todas las edades, opinó el doctor Ernesto Lizárraga.

Es importante que la autoridad ponga límites para contener los contagios. Se ha invitado a la población que evite salir de casa, pero ignoran la recomendación.

Hay miles de trabajadores de la educación y de la salud que los mantienen trabajando desde casa para cuidar su salud.

Pero se van al malecón, a la playa, a los restaurantes y hasta los sitios de diversión. Recapacitan hasta que algún integrante de la familia termina en el hospital.

Mientras la autoridad no ponga un alto y la ciudadanía no cumpla con la parte que le toca, el coronavirus no va parar en Mazatlán, opinó la enfermera Patricia Cárdenas.

Añadió que ella se enfermó, se vio mal y se acaba de integrar a sus labores, sin embargo, en número de consultas, en lugar de bajar, sube.

Cifras

De los 92 nuevos casos de Covid-19 que anunció la Secretaría de Salud, 28 son de Mazatlán. El municipio se mantiene en segundo lugar después de Culiacán, con 44 nuevos contagios.

En Ahome hay nueve; Badiraguato, seis; Mocorito, tres, y Escuinapa, dos.

Mientras que en defunciones, Mazatlán se posiciona en primer lugar, con siete de las 14 que se registraron. Seguido de Guasave, con cuatro; San Ignacio, Elota y Concordia con uno.

Las edades de los muertos oscilan entre 26 a 87 años. También se difundió que hay 162 pacientes activos por el virus y 165 sospechosos.

Hasta hoy son 438 muertes en el municipio y se han recuperado 2 mil 494 en Mazatlán.

Petición

El secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, le reiteró a la población que la pandemia aún está presente.

No se puede bajar la guardia, pues de lo contrario, de nada servirá la discreta baja que se ha empezado a dar en contagios, hospitalización y muertes.

El funcionario de Salud pidió a la población a seguir trabajando juntos. Si cada quien hace la parte que le toca, se podrá contener el virus.

Añadió que hay que tener claro y muy presente que el Covid-19 se mantendrá uno o dos años más.

Hoy, lo importante es mantener las medidas preventivas: usar el cubrebocas mientras estén fuera de casa para reducir riesgo de contagio, lavarse las manos con frecuencia durante 20 segundos y mantener la sana distancia.