Aumentan permisos por fiestas decembrinas en Escuinapa

Escuinapa.- Con la llegada de las festividades decembrinas han aumentado la solicitud de permisos para fiestas en el área de Oficialía Mayor de Escuinapa, Sinaloa, se están otorgando a los establecimientos que tienen su certificación sobre las medidas preventivas para evitar contagios de covid-19, no se permitirán festejos en la vía publica y el cierre de calles, informó José Alberto Rodríguez Guzmán.

El oficial mayor mencionó que desde que se retomaron actividades y se dio inicio a la nueva normalidad se han expedido permisos para fiestas, poco a poco ha ido aumentado y con la llegada de las festividades de Fin de Año la demanda ha ido en ascenso.

“Solo se está otorgando permisos para fiestas a los salones que sus propietarios y personal tomaron el curso de medidas de sanidad en busca de prevenir posibles contagios de covid-19, reduciendo el número de mesas y la capacidad de ingreso del 30 por ciento”, explicó el funcionario municipal.

Informó que los permisos para realizar festejos en la vía pública han sido cancelados, ya que se pueden salir de control y no serían supervisados por las autoridades.

“Los permisos para cerrar calles y realizar fiestas en la vía pública no los estamos otorgando, ya que no queremos exponer a la población dando este tipo de permisos en donde no hay quien los supervise o esté pendiente de que se respeten las medidas de sanidad”, señaló.

Rodríguez Guzmán comentó que desde que se dio inicio a la nueva normalidad en Escuinapa la población escuinapenses sí ha acudido a solicitar permisos para la realización de fiestas durante los fines de semana y con la llegada de las festividades decembrina han aumentado la solicitud de permisos en el área de Oficialía Mayor.

El funcionario municipal mencionó que los encargados de realizar la supervisión de que en los locales de fiestas se respeten las medidas de sanidad es el personal de Protección Civil, para que respeten lo establecido en la carta compromiso que les fue otorgada por el Municipio al recibir el curso de sanidad ante la pandemia de covid-19.

Respecto a bares y cantinas comentó que desde hace dos meses aproximadamente que iniciaron sus actividades, como autoridades se ha mantenido una estricta supervisión de parte de la Secretaría de Salud, Servicios Médicos Municipales y Bienes Patrimoniales, para supervisar y exigir se respeten las medidas establecidas para aplicar en estos negocios.