Aumento a salario ocasionará inflación: Contadores públicos del sur de Sinaloa

Sinaloa.- El anuncio al aumento de un 22 por ciento al salario mínimo es un beneficio grande, que no deja de ser un efecto inflacionario, reconoció Claudio Osuna Acosta, expresidente del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública del Sur de Sinaloa, AC.

Dijo que a raíz del incremento anunciado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los patrones ahora tendrán que pagar más impuestos, por lo que se verán en la necesidad de aumentar el costo de los servicios que ofrecen.

Osuna Acosta aseguró que serán los consumidores finales quienes pagarán las consecuencias del alza a los precios de los productos tras el aumento al salario mínimo.

“Esto va a hacer que haya un efecto inflacionario aunado a la inflación que trae arrastrando México entre un 6.20 o 7 por ciento en el presente año.”

El contador público aclaró que el incremento del 22 por ciento está destinado al salario mínimo y profesional, por lo que no todos se beneficiarán. Mencionó que un trabajador que gana 300 pesos diarios, que no corresponde al salario mínimo, no recibirá el aumento.

No descartó que la moneda mexicana decaiga a consecuencia del efecto inflacionario que podría tener el país en el 2022.