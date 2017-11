Aumento al diésel pone en riesgo al transporte de carga

Mazatlán, Sinaloa.- El sector transporte de carga actualmente se siente amenazado por los constantes aumentos al precio del combustible, por lo que prevén que no en mucho tiempo se vean perjudicados, al grado de ya no poder prestar el servicio.

Condiciones

Para enero se prevé un aumento de hasta 20 pesos el litro, algo que consideran que no les permitirá estar en condiciones de pagarlo, señaló el líder de Conatram, Antonio Félix.

Aseguró que esto tendrá afectación en la canasta básica y en aquellos productos que tienen que ser transportados por el país.

Félix comentó que más que el aumento al combustible, la mayor preocupación para el sector sigue siendo la inseguridad y las malas condiciones de las carreteras.

Tan solo en estados como Puebla, en lo que va del año se han registrado mil 700 robos a vehículos de carga, en Veracruz 760, Michoacán 470, Estado de México 580, Guanajuato 490 y Tamaulipas 599 robos.

Afortunadamente, Sinaloa se encuentra tranquilo en cuestión de robos, pero se teme que esta situación de inseguridad se extienda y llegue a esta entidad, dijo el líder de los transportistas.

Sobre las condiciones de las carreteras que también representan un peligro para los transportistas, el presidente de la Conatram, dijo que la carretera Mazatlán-Durango es una de las vialidades más caras en cuestión de pago de caseta, la cual no cumple con las cuestiones de infraestructura aptas para que los camiones de carga circulen con seguridad.

Para entender... No sienten el apoyo de la autoridad

Antonio Félix, líder de Conatram, informó que todos los días se tienen reportes de accidentes, robos a camiones de carga y pérdidas humanas, a causa de que no se les ha brindado la atención debida al sector. Señala que por parte de la Secretaría de Transporte, a cargo de Gerardo Ortiz, no ha habido apoyo.