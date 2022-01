Aumento de la canasta básica molesta a ciudadanos en Mazatlán

Sinaloa.- Los ciudadanos no se dan a basto con los incrementos de la canasta básica en Mazatlán. Aseguran que ahora llevan en menor cantidad de cada producto. Es decir, si compraban un kilo de carne, actualmente llevan solo medio kilo.

Exhorta a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y que se regulen los precios.

Los mazatlecos mencionaron que poco les alcanza para sus compras, pues los salarios no suben, se quedan estancados. Esto les parece injusto, pues hay familias de escasos recursos que no podrán comprar la despensa.

Los costos

El precio del limón es el que más se ha disparado. Entre 75 y 78 pesos es lo que cuesta el kilogramo. La carne ya alcanzó los 204 pesos el kilo. El precio del frijol se mantiene en 45 pesos el kilo.

Los comerciantes reportaron que el alza de los precios los ha afectado. Las ventas han bajado hasta en un 50 por ciento. Algunos tienen que implementar paquetes para atraer a los clientes.

“La situación cada día se pone peor”: Amalia Ramos, Ama de casa

Cada día la situación se pone peor. Entramos el año con muchos aumentos y eso es muy injusto. Apenas nos estamos recuperando del Covid-19 y ya entramos a otra crisis a causa de estos precios.

El limón está muy caro, por ejemplo; jamás me imaginé que costaría 75 pesos el kilo.

Aquí compramos en el mercado porque se supone que aquí dan más barato.

Todos estamos impactados, veo a varias señoras que se las ingenian para que les alcance el dinero. Tenemos que buscar en cada local, verificar precios para comprobar donde está más barato. Todo eso tenemos que hacer, aunque no es mucha la diferencia pero si en un lugar cuesta aunque sea 50 centavos menos, nos vamos allá. Ahorita un centavo vale y mucho, puede hacer la diferencia para que nos alcance.

No se vale que se aumenten los precios de manera muy exagerada. Dijeras tú, subió 1 peso o 2, pero le suben 5, 10 o incluso hasta 20 pesos más. Los salarios son los que deben de subir, si seguimos ganando igual y esto sigue subiendo, no sé cómo le haremos para comer.

“Es difícil el aumento para las madres solteras”: Silvia Sandoval, Ama de casa

Todo está demasiado caro, la verdad. Compré limón y a más de 75 está el kilo. Nada más compré cuatro para poder que me alcance. El plátano me costó 25 pesos el kilo.

Las papas y la cebolla están muy caros también, lo malo es que uno viene limitado, solo tenemos que comprar lo más básico. La situación se pone más difícil para nosotros que somos madres solteras.

También llevo solo lo que me voy a comer, ya no me gusta llevar de más porque todo está por las nubes y no quiero que se me eche a perder nada, ahorita es un pecado que se tire la comida. Yo llevo un cuartito de cada cosa.

Pienso que el gobierno debe de ponerse la pilas, sabemos que hay una crisis por todo el mundo y por eso se han subido todos los precios. Pero también se deben e poner en nuestros zapatos porque hay gente que sí tiene pero otros no podemos comprar las cosas a tan alto costo.

Los precios se deben de regular. Dice el presidente de la república que primero los pobres, entonces que nos apoye, porque más pobres nos vamos a quedar ahora.

“A nosotros como comerciantes nos afecta”: Pedro álvarez, Comerciante

“A nosotros como comerciantes nos afecta mucho este incremento de precios.

Ya es algo muy significante, ya resentimos todo eso. Yo compro de 40 a 60 limones, 2 kilos más o menos, porque los ocupo para preparar cositas y vender. Está de la fregada todo, entró el año con ganas. Todo está demasiado caro. Tengo más de 20 años que me surto de limón y nunca había estado tan caro.

Antes nos alcanzaba mejor el dinero, pero de un tiempo para acá los precios se elevaron, y de más. A todos nos tomó por sorpresa el cambio tan radical. La carne también cuesta más de 200 pesos el kilo por ejemplo. Pero no nos queda de otra más que aguantarnos porque tenemos que trabajar. Si no trabajamos no comemos, y eso está peor.

Me vengo al mercado porque hay más variedad, además vengo de raite, no pago pasaje y eso ya es una ventaja.

Lo que yo espero es que ya no haya más aumentos, apenas vamos iniciando año nuevo y ya tenemos todos esos costos. El gobierno es el que debe de poner cartas en el asunto y hacer algo para frenar todo esto porque esta crítica la situación.