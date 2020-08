Aun no se sabe si habrá Grito de Independencia en Mazatán la noche del 15 de Septiembre

Mazatlán, Sinaloa.- Por la situación en que se encuentra el semáforo de Covid-19 en el Estado, aún no se determina si el Ayuntamiento de Mazatlán tendrá el tradicional Grito de Independencia, la noche del 15 de septiembre, señaló el Presidente Municipal, Luis Guillermo Benítez Torres.

Debido a que no está permitido la aglomeración de gente por la contingencia sanitaria del coronavirus, aseveró, el festejo patrio posiblemente no se llevará a cabo como normalmente se realiza en la explanada del municipio, donde cientos de personas se aglomeran para celebrar la Independencia de México.

Todavía no tomamos la decisión si va a ver o no va ver, tenemos varias ideas, pero no podemos hacerlo así nomas, pues cada día vigilamos como va el termómetro Covid-19, pues hoy amaneció en 22 o 23 y estamos muy bien por que el limite es 35