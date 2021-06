Aún sin resultados oficiales sobre el ganador de la elección a la alcaldía de Escuinapa

Escuinapa.- La disputa por la presidencia municipal de Escuinapa, Sinaloa, sigue en juego, ya que aún no se tienen resultados finales emitidos por la autoridad electoral, ya que de las 89 casillas electorales solo se han contabilizado 80 y aún faltan nueve paquetes electorales que no fueron contabilizados, al no registrar legible su información, informó Carolina Astorga Acuña.

La consejera presidenta del Consejo Electoral Municipal informó que en el resultado preliminar efectuado hasta las 3:35 horas del 7 de junio del conteo de 80 casillas emitieron los siguientes resultados PAN, 4076; PRI, 3064; PRD, 112; PT, 4629; PV, 126; Movimiento Ciudadano, 3903; PAS, 2500; Morena, 2194; PES, 76; RSP; 383; Fuerza por México, 72; PAS-Morena,209; votos para candidatos no registrados 3; Votos validos: 21347 y votos nulos 603.

“De las actas que venían en los paquetes es el resultado preliminar, ahí faltan 9 casillas de las cuales no eran legibles las actas y quedan pendientes el resultados, como se ve el resultado del primero y el segundo lugar es muy cerrado. No podemos dar a un ganador porque el resultado que está ahí plasmado se va a decidir el día del computo final”, explicó Astorga Acuña.

Dijo que el Consejo Electoral Municipal está preparado para realizar el proceso para dar los resultados finales que serán a través de una sesión permanente que se efectuará este miércoles 9 de junio, a partir de las 8:00 horas, en donde se realizará el escrutinio de las urnas que no han sido contabilizadas y analizar si por ley se aplica el voto por voto con la presencia de los representantes de los diferentes partidos políticos.

“El día de ayer solo se confirmaba a los que competirían por el primer lugar, realmente la elección está muy cerrada para dar a un ganador, no sabemos el día del computo al contabilizar las casillas pendientes (9) nos marque aplicar la ley, ya que posiblemente nos acerque que el primero y el segundo lugar la diferencia sea del uno o menor del uno por cientos ahí nos iríamos al recuento total de votos”, indicó.

Explicó que desde hace varios años se hizo ley que entre el primero y segundo lugar cuando haya una diferencia menor del uno por ciento se va a recuento total (voto por voto) y así se le daríamos certeza a los resultados, pero van a esperar hasta el día miércoles sí se da ese supuesto de ley que les obligue al re conteo total o conteo parcial.

“Para mí que se realice el recuento de voto por voto está bien porque eso le da certeza al proceso electoral y quienes están dentro de esta contienda es la candidatura Común PAS-Morena, PT y está muy cerca Villagrana, la diferencia es mínima”, especificó.

Las actas se mantiene resguardadas, la bodega se cello y fue cerrada

“Al llegar el último paquete, con la presencia de todos los representantes (de partido) se selló la bodega y se firmó tal como lo menciona la ley, se levanta el cartel se pone al exterior del consejo y aún hay personal resguardado”, indicó.

Astorga Acuña mencionó que los paquetes de gobernador y diputados locales fueron enviados a El Rosario a el Consejo Electoral del Distrito 24 en donde se hizo el computo final y el paquete de diputados federales se fue desde anoche de nuestro Consejo a hacia el Consejo 01 de la Junta Distrital de INE.