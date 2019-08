Autores buscan un lugar en Expo Compositores

Mazatlán.- Se realiza por primera vez en Mazatlán el casting de Expo Compositores, el cual tuvo una respuesta muy favorable, casi 50 compositores y cantautores de Sinaloa y de otros lugares se dieron cita en conocido hotel del puerto para ser partícipes y buscar un pase al evento nacional que se realizará el 22 y 23 de octubre en la Ciudad de México.

Sólo cinco serán las personas que queden seleccionadas y a las cuales, aparte de grabarles dos temas a cada uno y que integrarán un disco, también se promocionarán sus melodías. Se calificará la calidad musical y originalidad de la letra.

Estuvieron como jurados César Benítez, Rosmery de la Rocha y Rosalía García. Se contó con la presencia y los valiosos comentarios de los cantantes Julio Preciado, Carlos Sarabia, Alex Ojeda y Claudio Alcaraz. Los intérpretes ofrecieron consejos a las personas ahí reunidas, resaltaron que es importante el talento, tener un estilo propio y sobre todo no dejar de buscar oportunidades, ya que afirman que la fama no se da de la noche a la mañana.

Por su parte Julio Preciado refirió que su voz no era parecida a la Valentín Elizalde o de otros artistas y aún así ambos brillaron en el medio del espectáculo por tener un estilo propio. Invitó a los asistentes a no rendirse pese que aveces las cosas no son fáciles.

Foto EL DEBATE

Algunos de los compositores y artistas presentes fueron Kory Velarde, Polita Ortega, El Capricho de Sinaloa, Oswaldo Cordero y Mago Hernández.

Uno de los organizadores del evento es Miguel Báez quien es autor de temas de gran éxito. Le han grabado Los Recoditos y El Mimoso, entre otros. Estuvo presente también el destacado productor musical César Benítez, quien ha trabajo con Juan Gabriel, Joan Sebastian y actualmente con Gloria Trevi.

Benítez invitó a los participantes a dar lo mejor de sí, a perseguir sus sueños, ya que reitera que en cualquier momento, uno de los temas que escriben puede ser éxito. Finalmente les deseó suerte a los autores.

Foto EL DEBATE

En la reunión cantó Perla López, quien dio vida a los temas Luz violeta y Oro y plata.

Entre los primeros participantes se encontraban Gerardo Millán, quien interpretó Cómo no quererte. Le siguió Paty Gómez y acompañada de su guitarra entonó No soy la misma, también estuvo Luis Manuel Saucedo con la melodía No tengo miedo.

Las audiciones se realizarían solo este lunes 19 de agosto.