Autoridades agradecen que mazatlecos se queden en casa

Mazatlán, Sinaloa.- “Estamos agradecidos su servidor y el alcalde Luis Guillermo Benítez Torre “Químico”, con la participación de los mazatlecos en quedarse en casa, esto nos va a ayudar a que podamos levantar la cuarentena lo más pronto posible y las personas vuelvan a realizar sus actividades de rutina y laborales, por supuesto esto estará generando perdidas económicas en todos los sectores, pero nos vamos a reponer pues el puerto de Mazatlán es fuerte”, manifestó José de Jesús Flores Segura, secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

El funcionario explicó que no hubo hechos lamentables en los días se Semana Santa, dijo que hubo pocos accidentes, no de relevancia, por lo que no se encuentran en la estadística.

La prohibición de fiestas

Flores Segura, comentó que durante los días santos, se recibieron llamadas al 911 de personas que reportaban fiestas en algunos domicilios, las cuales se mostraban preocupadas por la emergencia sanitaria.

“Hubo varias llamadas, todas se atendieron por igual y en coordinación con Protección Civil, Seguridad Pública y Oficialía Mayor se suspendieron las fiestas, de no acatar las indicaciones las personas serian remitidas a la Barandilla pero no hubo necesidad de llegar a tanto”, expresó.

También dijo que se canceló una pelea de gallos que se iba a realizar en el ejido de El Castillo, lo cual no tenían permiso para ese tipo de eventos, igual forma una cabalgata del Lienzo Charros hasta la comunidad de Potrerillos, indicó que se habló con las personas y las indicaciones fueron las mismas.

La ley seca

Con respecto a la indicación dada por el Gobierno Estatal con respecto a la Ley Seca el funcionario expresó que se respetara la decisión tomada por el poder ejecutivo ya que si ellos, creen que es la forma correcta de parar la salida de las personas y las fiestas ellos apoyaran en todo sentido.

Si se descubren aguajes se aplicara todo el peso de la ley, así mismo se mantendrán recorridos constantes en todos los lugares que se dedican a la venta de cerveza, los cuales deben de estar cerrados, por indicaciones como lo menciono anteriormente por el Gobierno del Estado, informó.

Los filtros sanitarios

Por ultimo añadió que será Eloy Ruiz Gastelum, coordinador de Protección Civil Mazatlán, el único encargado de los filtros sanitarios, el cierre de parque y centros comerciales así como llevar el seguimiento de la pandemia, por lo que el solo recibirá la información que el coordinador le mande y con base a esos datos darlos a conocer a los medios de comunicación para que los transmitan a las ciudadanos como se hace siempre.

