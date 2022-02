Autoridades de Vialidad se reúnen con agricultores de Escuinapa 

Escuinapa, Sinaloa.- Autoridades de vialidad estatal y municipal se reunieron con productores agrícolas de la región de Escuinapa, Sinaloa, en busca de erradicar los altos índices que se tienen en el transporte al campo pirata.

La reunión se realizó en las instalaciones del la biblioteca digital, Florencio Villa “El Güilo Mentiras”, en donde estuvieron presentes Rubén Medina, subdirector de Transporte; Pablo Contreras Palomares, delegado de Vialidad y Transportes y Blanca Estela García Sánchez, presidenta municipal de Escuinapa.

En este primer acercamiento convocado por las nuevas autoridades, acudieron diez productores de la zona del valle, como Rancho Agrícola Las Cabras, uno de los principales generadores de empleo de esta región.

"El motivo de esta reunión, es para tener un acercamiento con los productores agrícolas, que son quienes de manera permanente necesitan y contratan jornaleros en sus parcelas, para la recolección de la hortaliza y la idea es pedirles que nos ayuden a no contratar transporte de personal al campo que no estén concesionados y de esa manera ir terminando con el transporte pirata", expresó el subdirector de Transportes del estado de Sinaloa.

Dijo que no tienen un número concreto de unidades piratas, saben que hay, y los productores el día de hoy se lo han manifestado que sí han contratado este tipo de unidades.

“Les pedimos no hacerlo porque son vehículos que no cuentan con la regularización que el gobierno establece en la ley de movilidad y por supuesto que estas unidades al no estar reguladas, no cuentan con la póliza de seguro que cubran daños al pasajero y eso al jornalero no le garantiza nada, lo deja completamente a su riesgo de sufrir un accidente y que nadie responda por ellos", enfatizó.

Mencionó que esperan que en lo sucesivo haya más productores interesados, y asistan a este tipo de reuniones por el bien de ellos mismos, ya que al momento de contratar el servicio de personal al campo que sea pirata, y llegará ocurrir un accidente el responsable solidario para la reparación de los daños sería precisamente el agricultor.