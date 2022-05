Autoriza gobierno de Mazatlán contrato por 400.8 mdp a favor de Azteca Lighting

En noviembre de 2021, unos días después del inicio de la actual administración municipal, el Comité de Adquisiciones sesionó y acordó que, a partir de 3.5 millones de pesos, las compras se adjudicarán mediante licitación pública, y esta contratación viola esa disposición. De acuerdo con el acta 87/2022 Servicios Públicos municipales presentó un supuesto estudio de mercado para justificar la compra, éste incluyó cinco propuestas: tres de Mazatlán y dos de Culiacán, su estudio argumenta que no existe en el mercado empresas locales que vendan ese tipo de lámparas, más allá de buscar mejores opciones que mejoren la oferta y garanticen un beneficio para la hacienda municipal, por lo que consideramos un deficiente y limitado diagnóstico, incluso las propuestas completas que fueron desechadas no son públicas.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.