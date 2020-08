Avanza construcción del camino San Ignacio-Tayoltita, el cual conecta al municipio con Durango

San Ignacio.- Ni la contingencia sanitaria, ni las abundantes lluvias que han azotado a la zona serrana de San Ignacio, ha detenido los trabajos de la construcción del camino de terracería que conectará a a este municipio, con Tayoltita Durango.

En septiembre del año pasado, el alcalde Iván Ernesto Báez Martínez, dió el banderazo de inicio a los trabajos en los que se anunció que en su primera etapa de cuatro kilómetros que abarcaría de Tenchoquelite a Los Brasiles, el gobierno federal invertiría 50 millones de pesos, obra anunciada como prioritaria, por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en su primer informe de gobierno.

Hoy los sanignacenses se encuentran de beneplácito, pues en su reciente visita López Obrador, anunció que este proyecto continúa siendo una de sus obras contempladas dentro del plan federal, por su gran importancia ya que conectará a Tayoltita pueblo históricamente minero de gran importancia para el desarrollo económico de esas zonas y que es un gran generador de empleos, con esto sin duda la economía de San Ignacio se verá altamente beneficiada por el trafico de personas que optarán por esta vía para llegar a la cabecera y surtir su mercancía.

Está anhelada obra cada vez está más cerca de ya no ser tan solo un sueño para ambos municipios, que por años estuvieron esperando su inicio y ahora están más cerca de ver su conclusión.

camino de terracería que conectará a a este municipio, con Tayoltita Durango. Foto: Cortesía

Estos trabajos estuvieron estancados por varios años, y de acuerdo a su importancia, el tema fue retomado por la actual administración, quien la gestionó ante el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel, y este a su vez haciendo lo propio la propuso al mandatario federal, quien después de estudiar la importancia de la misma, autorizó los recursos.

Báez Martínez, quien recientemente supervisó estos trabajos, mencionó que se tiene un significativo avance de casi el noventa por ciento lo que habla que para la siguiente etapa quedará concluida.

"Esta es una obra muy costosa a la cual el gobierno federal no había querido apostarle, afortunadamente tenemos en nuestro gobernador Ordaz Coppel, un gran gestor y en nuestro presidente López Obrador, un ser sensible que sabe que este proyecto es de gran importancia ya que traerá grandes beneficios económicos no sólo a San Ignacio y Tayoltita Durango, los sanignacenses están muy agradecidos porque pronto verán este sueño tan anhelado convertido en realidad" expresó Báez Martínez.

Abrir este camino no ha sido nada fácil, por la complicada geografía del terreno, pues se tienen que dinamitar enormes cerros de roca, lo que implica más inversión monetaria y de mano de obra.

Por último el edil señaló que se espera que el próximo año quedé concluido en una tercera etapa para que los automovilistas puedan disfrutar de un viaje más rápido y seguro, porque hasta ahora la mayor parte del recorrido se tiene que realizar por el margen del río Piaxtla, algo que de momento no puede ser posible por el crecimiento del mismo, debido a las abundantes precipitaciones que se han presentado en los altos de San Ignacio.