Avanza recuperación del niño mordido por serpiente

Mazatlán, Sinaloa.- A cinco días de estar hospitalizado, Damián Ulises menor mordido por una víbora, está mejorando, pues el antídoto ha hecho efecto rápido.

El menor se encuentra en una cama atendido por enfermeras, quienes le llaman “Príncipe”, por el buen comportamiento que ha mostrado ante la situación que está pasando.

Incertidumbre

La madre del menor comentó que aún no le dan una fecha para darlo de alta, pues todavía tiene que seguir en observación debido a que el pie izquierdo, donde lo mordió la serpiente, aún no se desinflama. La mordedura se encuentra en la planta.

“Tenía miedo porque el doctor me había dicho que de no funcionar debidamente el antídoto, tendrían que cortar parte de la pierna de Ulises para impedir que el veneno avanzara a otras partes del cuerpo, ya que como tengo entendido, el veneno de la víbora te pudre la carne por dentro.

Cuando me dijo eso el médico, me pinté de mil colores, pero gracias a Dios, el medicamento funcionó de manera adecuada y no hubo necesidad de cortar nada”, dijo Jessica Flores.

Con respecto al problema que tuvo con la administración de Cruz Roja debido a que no querían trasladarlo si no pagaban, la madre de Damián dijo que la directora de Cruz Roja Concordia acudió al hospital a ofrecerle disculpas por el hecho ocurrido.

Vinieron a mí y les expliqué lo que había ocurrido. Acepté las disculpas, pero jamás acepté que hayan dicho que era una confusión, porque no lo fue, añadió la madre del menor.

Diagnóstico

Roberto Gutiérrez Garzón, encargado de piso del área de Pediatría del Hospital General, informó que la salud del menor es estable pero que le realizarán unos estudios para determinar en qué situación se encuentra y ver si puede ser dado de alta o si se mantendrá unos días más en observación.

“Damián ya está bien, pero no puedo decir que está fuera de peligro hasta que ya esté en su casa, disfrutando de su infancia. Mientras está acostado puede mover los dos pies, pero cuando se levanta y trata de caminar, el pie afectado no responde, y tiende a caer al piso. En cierto modo no sabemos muy bien por qué pasa, pero con los estudios que le realizaremos podremos tener el diagnóstico”, dijo Gutiérrez.

El médico comentó que por las noches, el menor comienza a sentir dolor en el pie, pues solamente se le administra poco medicamento, debido a la escasez de este.

Añadió que a pesar de que pasó casi 24 horas sin antídoto, el veneno del animal no avanzó, y esto es una buena señal.

Niño entusiasta

Damián Ulises dice sentirse bien, aunque la comida del hospital no le gusta, “ya que le hace falta sal”. La mayor parte del día está acostado y se entretiene jugando en el celular. “Apenas come, no le gusta esta comida, pero me conformo con verlo que ya sonríe, que sus ojos ya irradian luz y que está bien, que no hubo nada qué lamentar, y agradezco a todos los medios de comunicación su interés por mí y mi hijo”, finalizó la madre de Damián.